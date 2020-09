El danés Andersen sorprende a los "sprinters" y gana en Lyon

Una postrera escapada a 3 kilómetros de meta que sorprendió a los esprinters permitió el triunfo y su estreno en el Tour de Francia al danés Soren Kragh Andersen (Sunweb), vencedor en Lyon en una jornada previa a la montaña del Grand Colombier que mantuvo las posiciones de la general con el esloveno Primoz Roglic dueño del maillot amarillo.



Todo apuntaba a un esprint, pero el Sunweb peleó la etapa de diversas maneras y funcionó la de Andersen, quien soltó un latigazo que le permitió levantar los brazos como ganador de la decimocuarta etapa disputada entre Clermont Ferrand y Lyon, con un recorrido de 194 kilómetros.



El latigazo de Andersen, de 26 años, supuso el segundo éxito de su equipo, tras el alcanzado por el suizo Marc Hirschi en Sarran. El ciclista nórdico pasó la línea de meta en pleno centro de Lyon con 15 segundos sobre el pelotón, comandado por el esloveno Luka Mezgec (Mitchelton Scott) y el italiano Simone Conconi (Cofidis), más rápidos que el eslovaco Peter Sagan, cuarto.



Aunque al final hubo nervios por la colocación, los favoritos pasaron página la víspera con el reencuentro de la montaña en el Jura, donde este domingo espera la meta elevada del Grand Colombier.





Dos compatriotas eslovenos al frente, Roglic y Tadej Pogacar, separados por 44 segundos, les sigue el frente colombiano con Bernal a 59, Urán a 1.10 minutos, Nairo Quintana a 1.12 y "Supermán" López a 1.31. Cierran el "top ten" el británico Adam Yates a 1.42 y los españoles Mikel Landa y Enric Mas, octavo y décimo a 1,55 y 2.54.En definitiva, la general está compuesta en losy de 10 equipos diferentes. Desde 2018 no había dos corredores del mismo país en cabeza, cuando en la decimocuarta etapa se pusieron en lo alto los británicos Geraint Thomas y Chris Froome.La jornada estaba señalada para un esprint y la lucha por elEl Bora de Sagan dejo claro de salida que iba a luchar por todo y lanzó una catarata de ataques desde el banderazo inicial. El objetivo era castigar al hombre que ahora viste de verde, el irlandés Sam Bennett, objetivo que consiguió el cuadro del triple campeón del mundo eslovaco.anduvieron unos, pero no llegaron muy lejos, el pelotón marchaba a ritmo elevado y no estaba dispuesto a dejar escapar las opciones elegidas por cada uno. El Deceuninck se desquició en defensa de Bennett y tiró la toalla cuando su esprinter quedó descolgado.Hubo dos equipos especialmente combativos, el Bora, enrabietado por haber perdido en Puy Mary la doble opción de Schachmann y Kamna y el CCC del campeón olímpico belga Greg Van Avermaet, aún inédito. Con el pelotón agrupado la carrera cambió la cara en los últimos 15 kilómetros.Los alicientes del día eran dos pequeñas cotas de 4a concentradas en los últimos 10 kilómetros, colofón de un trazado ondulado y sinuoso. Elatendiendo a los incesantes ataques que se fueron produciendo.En la Cota de la Duchère (4ª,1,4 kms al 5,6 %) atacó el belga Tiesj Benoot (Sunweb), quien coronó con 17 segundos. Después atacó el alemán Kamna subiendo La Croix-Rousse (1,4 kms al 4,8%), pero coincide con una violenta arrancada de Alaphilippe, a quien sigue De Gendt.Con un quinteto delantero volvió aotro Sunweb, a quien responden dos pesos pesados: Sagan y Van Avermaet. Mientras se miran y estudian los movimientos salto Soren Kragh Andersen, el enésimo Sunweb, con fuerza, capaz de mantener el ritmo en las complicadas calles de Lyon. Directo a la gloria. Su estreno en el Tour y segunda victoria de la temporada, ya que ganó una jornada de la París Niza.Este domingo vuelve la emoción de la montaña con laentre Lyon y Le Grand Colombier, de 174 kilómetros. Tres puertos de envergadura en los últimos 70: Montée de la Selle de Fromentel (1a), Col de la Biche (1a) y el ascenso final a meta de 17 kilómetros al 7 por ciento.