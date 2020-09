Un equipo inclusivo en busca del triunfo

El Gurpea Track Team presentará por primera vez en la historia un equipo inclusivo en el Campeonato de España de ciclismo en pista que se disputará en Tafalla entre el 23 y el 25 de septiembre. Los navarros Juan Peralta y Sergio Aliaga se unirán al ciclista paralímpico Alfonso Cabello en la prueba de velocidad por equipos. El trío, surgido de la amistad tras varios años de concentraciones juntos, llega con la idea de luchar por la victoria en Tafalla. Talento y motivación, desde luego, no les faltan. Juan Peralta ha sido dos veces olímpico y ha ganado esta prueba por equipos en cuatro ocasiones, en todas con Sergio Aliaga –actual líder de la Copa de España– como compañero. Ahora, se junta a ellos el cordobés Alfonso Cabello, medallista en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

La prueba de velocidad por equipos consiste en dar tres vueltas a la pista (que mide 250 metros) en el menor tiempo posible. El arrancador tira durante la primera vuelta y se retira; el segundo conduce otra y, al final, el último realiza el tercer giro en solitario. Además, los tres ciclistas participarán en la disciplina de velocidad individual en este Campeonato de España.

La competición, que estaba inicialmente prevista para el mes de abril, fue pospuesta a los días 23 al 25 de septiembre como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Un cambio que ha condicionado la preparación de los atletas, aunque los tres aseguran llegar "físicamente en muy buen estado". Eso sí, los dos ciclistas navarros lamentan no poder sentir el apoyo del público en el velódromo Miguel Induráin de Tafalla.

Juan Peralta, nacido en Figarol, es uno de los referentes del ciclismo en pista del panorama nacional. Ha sido Olímpico en los Juegos de Londres y Río de Janeiro y acumula varios títulos en el ámbito nacional. Este año, competirá en velocidad por equipos, individual y keiring. "Sergio y yo hemos ganado la prueba por equipos en cuatro o cinco ocasiones, junto a José Moreno, Enrique Sanz o César. Este año, afrontamos el nuevo reto de competir junto a Alberto con mucha ilusión. Es una cosa nueva y encima nos une una gran amistad. Nos conocemos de hace años y siempre hemos tenido muy buena relación. Estoy muy contento de que se haya llevado a cabo el proyecto y qué mejor que con Alfonso y con Sergio", explicó Peralta.

El de Figarol es ambicioso y asegura que el objetivo es ganar la prueba. "No te voy a engañar, queremos ser campeones. Obviamente, puede haber algún tipo de problema o contratiempo, pero, si nos sale todo como esperamos, estaremos para luchar por la victoria. Estará Cataluña, País Vasco, Baleares y otras comunidades fuertes porque aquí todo el mundo empuja. Pero sabemos que, si estamos a nuestro mejor nivel, lucharemos por la victoria", confesó el ciclista olímpico.

Juan Peralta llega en un buen momento a pesar del confinamiento, y lamenta que no vaya a haber público en el velódromo. "Me encuentro bien de forma. He tenido tiempo para descansar y para todo. También hemos tenido nuestra incertidumbre y nuestras historias. Pero, en cuanto a la preparación, he tenido tiempo para trabajar y me encuentro bien. La pena es que no va a haber público, porque en casa siempre te motivas. Pero bastante es que se pueda hacer" relató.

Una opinión similar mantiene Sergio Aliaga, ciclista de Cintruénigo que lidera la Copa de España este año. "Antes de la pandemia, estábamos muy ilusionados Juan y yo de poder correr en casa, delante de nuestra gente. Es una pena muy grande que no puedan venir a vernos, pero, viendo las circunstancias, que se haga ya es un éxito", señaló.

Además, Aliaga suele contar con un importante séquito de aficionados. "Estos dos últimos años, mis amigos han venido a todas las Copas de España que se han hecho para animarme. Han ido a Valencia, a Sevilla, a Palma de Mallorca... Y ahora, se hace un Campeonato de España en casa y, de repente, no se puede ir. Anda la gente pidiéndome acreditaciones y todo, pero no hay manera. Hay un protocolo muy restrictivo y no va a haber manera de entrar", lamentó.

Sergio Aliaga también disputará la prueba de velocidad individual, una disciplina en la que el año pasado fue tercero y en la que espera volver al podio. "Confío en estar arriba porque en los entrenamientos me veo bien, pero siempre hay alguna duda. Llevamos mucho tiempo sin correr, sin ponernos un dorsal a la espalda, y sin sentir esa adrenalina de competir. Es la primera carrera después del confinamiento y veremos cómo va. A ver si estamos como el año pasado al menos", explicó.

Por último, el ciclista paralímpico Alfonso Cabello se mostró muy ilusionado de poder competir con dos personas a las que tiene un profundo respeto y estima. "Somos grandes amigos de hace muchísimo tiempo y hemos tenido la suerte de poder materializar este proyecto y para mí es una auténtica satisfacción compartir equipo con ellos. Además, estamos haciendo historia en España porque hasta ahora no se había hecho", destacó.

El cordobés guarda una gran relación con los dos navarros, con los que ha compartido muchos entrenamientos. "Llevábamos mucho tiempo en la élite del ciclismo en pista en España y hemos ido a muchas concentraciones con la selección y en entrenamientos. Yo venía a casa de Juan a preparar el Campeonato de España. De compartir vivencias y entrenamientos, ha surgido una amistad y tenemos mucha confianza. Se acercó la fecha del Campeonato de España y el director del equipo tuvo la idea de crear este grupo. Encontramos patrocinador (Gurpea Track Team) y fue quien hizo materialmente posible que se llevara a cabo este reto" comentó.

No será el estreno de Alfonso Caballo en un Campeonato de España, ya que ha participado en la prueba individual de las dos últimas ediciones. "Mi disciplina favorita es el kilómetro contrarreloj, en la que también participaré este año. El año pasado fui plata y hace dos, bronce", recordó.

El ciclista paralímpico cuenta con un excelente palmarés a nivel internacional. Ha sido seis veces campeón del mundo contrarreloj y ha sido medallista en los Juegos Olímpicos de Londres y Río de Janeiro. El año que viene, espera poder estar en Tokio. "En teoría, tengo mi clasificación para los Juegos Olímpicos de bastante factible. Queda todo el año que viene por delante y aun es pronto, pero el objetivo desde hace varios meses, por suerte o por desgracia, son los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020+1", concluyó.

