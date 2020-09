Kwiatkowski gana su primera etapa en el Tour de la mano con Carapaz

El polaco Michal Kwiatkowski logró este jueves su primera victoria en el Tour de Francia, al llegar a la meta de la mano de su compañero de equipo ecuatoriano Richard Carapaz, mientras que el esloveno Primoz Roglic mantiene el maillot amarillo.



A sus 30 años, el excampeón del mundo entró abrazado a Carapaz, su compañero del Ineos, con quien había protagonizado una larga escapada.



Los dos ciclistas no se disputaron la victoria de etapa, lo que significó el segundo puesto de etapa del vigente campeón del Giro de Italia, que se ha quedado a punto de convertirse en el primer ecuatoriano en ganar en la ronda gala.



Los dos compañeros de Ineos entraron con casi 2 minutos de ventaja en el grupo de favoritos, en el que entraron todos los primeros de la general menos el británico Adam Yates y el colombiano Rigoberto Urán.



Tras esta última etapa de montaña y a falta de la definitiva contrarreloj del próximo sábado en La Planche des Belles Filles, Roglic tiene 57 segundos con su compatriota Tadej Pogacar y 1.27 sobre el colombiano Miguel Ángel López.



El australiano Richie Porte, que sufrió un pinchazo y estuvo a punto de ceder tiempo, acabó con los mejores y mantiene la cuarta plaza a 3.06, mientras que el alavés Mikel Landa, que atacó en el último puerto, ganó una plaza y está a 3.28, mientras que Enric Mas es quinto a 4.19.



Yates cae a la séptima posición a 5.55 y Urán a la octava a 6.05, por delante del holandés Tom Dumoulin (7.24) y del español Alejandro Valverde (12.12).





