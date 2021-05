Solo Herrada puede con Lastra

A Jonathan Lastra le quedó un velo de amargura en su ojos azules y el sabor a derrota en el paladar. Tan cerca y tan lejos otra vez. El bilbaino, que está merodeando el triunfo en sus últimas apariciones, fue segundo en el Trofeo Serra Tramuntana de la Challenge de Mallorca tras Jesús Herrada, que le batió en el duelo decisivo. El manchego derrotó al vizcaino en el pulso definitivo, al que llegaron atados con velcro tras destacarse del resto. Herrada se soltó y alzó los brazos en señal de victoria. Para Lastra quedó la mueca y la rabia tras conectar con Herrada en el descenso.

"Quizá sea uno de los segundos puestos más amargos de mi carrera, pensaba que podíamos llegar. Herrada era el más fuerte, ha arrancado y no le he podido ganar. Creo que hemos hecho una carrera inteligente, gastando donde tocaba. En la última subida he podido aguantar y aunque Herrada se ha marchado en la subida, en la bajada le volví a coger. Estos resultados me demuestran que el nivel lo tengo, sólo falta la guinda de la victoria", expuso el bilbaino.

En el vis a vis de meta, a Lastra le faltó impulso para imponerse a Herrada, que tomó la iniciativa en el esprint. Fue el más fuerte del grupo que seleccionó el Alto del Puig Mayor. Junto a Lastra y Herrada rodaron Miguel Ángel López y Carretero (Movistar) y Zimmermann (Intermaché), que no tuvieron voz en esprint final, donde se midieron sin apenas aire entre sí Herrada y Lastra. El del Caja Rural trató de colgarse de la percha de Herrada para remontar, pero a su idea le faltó el impulso definitivo, ese que subrayó la victoria de Herrada y dejó a Lastra a un dedo de obtener el la gloria en una campaña en el que merodea el triunfo, aunque no es capaz de abrazarlo. Escurridiza la dicha, se le escapa.

Por otra parte, en el Tour de Hungría, Phil Bauhaus (Bahrain) derrotó a Mike Teunissen (Jumbo) en la tercera etapa. El triunfo de Bauhaus se resolvió en la foto-finish por lo apretado del esprint entre los dos ciclistas. Con la victoria obtenida, Bauhaus recupera el liderato. El alemán ya fue el ganador de la primera jornada de la cita húngara, que concluye este sábado.