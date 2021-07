Puigdefábregas: "Es especial ganar aquí"

pamplona – La ciclista navarra Laia Puigdefábregas se proclamó campeona ayer de la primera edición femenina de la Vuelta a Pamplona. Esta vez le tocó a ella brillar, ya que su compañera Nahia Imaz, que llevaba el liderato, no pudo continuar al 100% por problemas físicos. Puigdefábregas cruzó la línea de meta en primer lugar seguida de la valenciana Ainara Albert.

Lo más destacado por las corredoras fue la cantidad de ataques que hubo durante el recorrido. "La verdad es que al principio han sido todo ataques, nos han dicho que teníamos que neutralizarlos y eso he intentado hacer. Cuando llevábamos 7 kilómetros, Ainara Albert ha tirado un ataque y nos hemos juntado. En ese momento hemos pensado que habíamos venido a jugar, por lo que teníamos que pasarlo bien. Para nada confiábamos en que fuese a salir adecuadamente, cómo íbamos a pensar que en el kilómetro 7 iba a salir esa fuga adelante. Pero bueno, nos hemos organizado correctamente y teniendo en cuenta que nuestros equipos son los más fuertes, eso también nos ha dado ventaja", dijo Laia Puigdefábregas sobre la etapa que le dio el liderato y el triunfo final de la Vuelta a Pamplona.

La ciclista que quedó en segundo lugar, Ainara Albert, quiso destacar el gran papel y el estado de forma de Puigdefábregas. Afirmó que se veía muy bien en la escapada, pero que "Laia iba muy fuerte" y no logró alcanzarle. Tampoco quiso olvidarse de elogiar a la organización de la competición: "La organización ha sido de 10 y ojalá haya más competiciones como esta para chicas, estaría muy bien".

"Nada más terminar la carrera no eres consciente de que has ganado, pero lo que más ilusión me hace es estar en casa y ver que han venido la familia y los amigos. Hacemos carreras en toda España, pero nunca son en Pamplona, por lo que esta es muy especial", afirmó Laia Puigdefábregas al finalizar la carrera.

Todavía le quedan más carreras en esta temporada y no pierde la esperanza de poder participar en el Europeo o en el Mundial, aunque admite que "eso es otro nivel muy superior". Sin embargo, declara que va a ir "a por todas".