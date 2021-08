Movistar Team ficha a la joven australiana Sarah Gigante

El Movistar Team anunció este miércoles el fichaje por las próximas tres temporadas, hasta el final de 2024, de la joven ciclista australiana Sarah Gigante, actualmente en las filas del Team TIBCO-Silicon Valley Bank.

El conjunto español se ha hecho con los servicios de una prometedora corredora, a la que considera "hábil en terrenos muy diversos y especialmente destacada en la lucha contra el crono". De hecho, la de Melbourne tiene ya tres títulos nacionales absolutos, uno de línea (2019) y dos en contrarreloj (2020 y 2021).

Gigante, que sufrió este 2021 una grave caída en la Flecha Valona en la que se rompió la clavícula, codo y peroné, estuvo en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, donde finalizó en la undécima posición en la crono.

"Tengo muchas ganas de entrar a formar parte de Movistar Team el año que viene. Lo más importante para mí es poder sumarme a un grupo de corredoras realmente fantástico; tener a grandes nombres como compañeras va a ser un privilegio", señaló la australiana en declaraciones facilitadas por su nuevo equipo.

Gigante se mostró "segura" de que aprenderá "muchísimo de las más veteranas del grupo". "Nos vamos a divertir mucho peleando en las carreras, consiguiendo victorias juntas y, al mismo tiempo y en mi caso, mejorando mi visión de carrera y haciéndome más fuerte junto a las otras grandes promesas del grupo", subrayó.

"He sido fan de Annemiek van Vleuten durante muchos años y pensar que vamos a ser compañeras dentro de unos pocos meses, todavía no me lo creo. Sin ir más lejos, hace solo dos años estaba pidiéndole hacerme una foto con ella en Bélgica...", confesó la de Melbourne sobre la líder del Movistar Team.

Gigante, que compagina el deporte con sus estudios de Lingüistica y Geografía, recalcó que le gustan "los terrenos y escenarios de carrera más duros", aunque le motiva "especialmente la montaña". "Me gusta también la contrarreloj, y en ella me he centrado y he mejorado mucho en los últimos dos años. De Movistar Team me gusta que son un equipo muy flexible, capaces de adaptarse y de rendir muy bien en muchos terrenos distintos. Por ello, pienso que voy a encajar muy bien, que puedo ser capaz, y que me atrae, adaptarme yo también a distintos roles, carreras y situaciones", subrayó.

Por su parte, Sebastián Unzué, director de la formación navarra, cree que la australiana "es una de las corredoras Sub-23 con mayor proyección en el panorama ciclista internacional" y que es "una corredora muy completa, que se defiende de maravilla contra el crono, a la que le encantan las montañas".

"Creo que puede aportar desde el primer momento a este equipo, y seguramente mucho. El objetivo en un inicio tiene que ser ayudarle a crecer, guiarle; y creo, además, que poder correr junto a grandes líderes, como Annemiek o Emma (Norsgaard), va a ser muy positivo para ella. Ojalá, de aquí a 2024, la veamos crecer fuerte y establecerse como una de las grandes corredoras del pelotón", sentenció.