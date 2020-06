Juntos a por el broche final

No son los play off soñados, pero son los que toca jugar y por los que Osasuna Magna peleará. El equipo navarro inicia hoy su asalto al título de Liga con una eliminatoria que le enfrentará al Viña Albali Valdepeñas (15.00 horas, GolTV y LaLigaSportsTV), el considerado como equipo revelación de la temporada tras su meritorio tercer puesto en la fase regular y su subcampeonato en la Copa de España. Casi nada.

Será la primera vez en su historia que los manchegos disputen una cita de este calibre. Los navarros, sin embargo, ya están curtidos en estas lides y la experiencia que atesoran será una de las armas que desplieguen para tratar de solventar el encuentro con éxito.

El Xota se planta en Málaga sin apenas tiempo de preparación. Con tan sólo dos semanas de entrenamientos, en las que los navarros han procurado prepararse de la mejor manera posible para competir. Porque éste es su objetivo: competir y salir a ganar.

El primer escollo será hoy contra el Valdepeñas. El equipo de Imanol Arregui está obligado a vencer si quiere estar presente en las semifinales del sábado. En el formato exprés que se disputa, consecuencia de la pandemia, el empate dará automáticamente la clasificación al Valdepeñas, al haber finalizado por encima de Osasuna en la Liga regular. Sin prórroga.

Después de someterse de nuevo a los test, el Xota se entrenó ayer en una pista anexa al Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, donde se jugará el partido. Por lo tanto, los navarros no han podido ejercitarse en el escenario del encuentro, como sí lo han hecho otros equipos.

El entrenador del equipo de Irurtzun, Imanol Arregui, nunca ha ocultado sus críticas a estos play off exprés. Aun así, su planteamiento esta tarde será ir a por todas. "Nosotros vamos a jugar como siempre. Vamos a salir a ganar desde el minuto uno y, a nuestra manera, intentaremos pasar a semifinales. No va a ser fácil, pero creo que sobre el papel va a ser una eliminatoria igualada", asegura.

A pesar de todas las circunstancias que han rodeado a esa lucha por el título de Liga, el técnico navarro ve "bien" a su equipo, en líneas generales. "Después de los parones siempre hay mucha incertidumbre y más tras éste. El equipo ha entrenado bien, pero no se sabe cómo vamos a estar a la hora de competir", apuntillaba.

Los 13 jugadores que han viajado hasta Málaga estarán disponibles para este choque. Incluido Diego Mancuso, quien se perdió la última cita en el Martín Carpena –la Copa de España de principios de marzo– por lesión.

De superar esta eliminatoria ante un Valdepeñas con viejos conocidos como Edu Sousa, Chino o Pablo Ibarra, el Xota se mediría el sábado al Levante, que ayer dio la campanada y eliminó al vigente campeón, el Barça, tras una gran remontada. Imanol Arregui considera que este formato de play off "no nos va mal" y, en circunstancias "normales", sí que "nos permitiría hacer algo bonito". El preparador de Irurtzun, además, cree que su rival es "muy buen equipo". "Antes de todo esto estaba en estado de gracia. Hizo una Copa espectacular y están haciendo muy buena campaña. Dentro de que hay que jugar contra los cuatro primeros, no es un mal cruce, ni mucho menos. No va a ser fácil, pero evidentemente prefiero jugarme la temporada contra Valdepeñas que contra Inter o Barça".

El Xota, asimismo, quiere completar una buena actuación y poner el broche final a una etapa. A un equipo que sufrirá seis bajas –Dani Saldise, Rafa Usín, Araça, Eric Martel, Mario Almagro y Álex Llamas–. "Es un fin de ciclo y ojalá lo cerremos bien. Han sido unos años muy buenos y será difícil repetirlos. Nos va a costar volver a ser lo que somos ahora, pero tarde o temprano lo conseguiremos. Ojalá que ahora todos estemos a la altura", concluyó Imanol.