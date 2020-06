Dani Saldise: "Es un momento bastante jodido para todos"

dolido – Dani Saldise, tras jugar su último partido con la camiseta de Osasuna Magna, dijo que "es un momento bastante jodido". "Hemos ido de cara todo el partido y se nos ha marchado con un gol a falta de tres segundos". El jugador opinó que no es el momento para pensar en el futuro. "Ahora mismo lo veo todo negro. No es momento de pensar en el futuro. Es momento de descansar la mente, ha sido un año muy extraño, pero al final he tenido la oportunidad de despedirme del equipo de mi vida".