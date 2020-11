Osasuna le da la vuelta

Aspil-Jumpers2

Osasuna Magna6

ASPIL-JUMPERS Gus, Lemine, Pedro, Gabriel y Javi Sena –cinco inicial–. También jugaron David, Dani Martín, Javivi, Nil Closas, Terry, Pablo Ibarra, Uge y Adrián Pereira.

OSASUNA MAGNA Asier Llamas, Juninho, Roberto Martil, Linhares y César Velasco –cinco inicial–. También jugaron Bynho, Wanderson, Mancuso, Tony, Fabinho, Dani Zurdo y Jesús.

Goles 1-0, m.10: Javi Mínguez; 1-1, m.19: Mancuso; 1-2, m.20: Fabinho; 1-3, m.28: Bynho; 2-3, m.29: Gabriel; 2-4, m.38: Bynho; 2-5, m.39: Wanderson; 2-6, m.40: Bynho.

Árbitros David Urdánoz y Aitor Felipe (Comité navarro). Amonestaron a los locales Javi Sena, David y Terry; y al visitante Linhares

Pabellón Ciudad de Tudela. Sin público.

tudela – La mayor solvencia de Osasuna Magna en momentos puntuales del partido acabó decantando un extraño derbi navarro sin público en las gradas debido a la pandemia del covid-19. Los de Imanol Arregui lograron clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer en el Ciudad de Tudela al Aspil-Jumpers en un choque que, pese al resultado final, fue muy competido hasta los instantes finales. Los de la capital ribera pagaron caro sus errores en defensa.

No salieron a especular los de Irurtzun que, nada más poner el balón en juego, generaron la primera ocasión de peligro. Respondió rápidamente Aspil-Jumpers, que no quería ceder la iniciativa a su rival. Los de Tudela trataban de ser fiel a su juego de posesión, mientras los visitantes mostraban sus señas de identidad, buena defensa y rápidas transiciones. No tenían problemas los verdes para superar la línea de presión naranja y en los primeros minutos Linhares y César Velasco tuvieron la oportunidad de adelantar a su equipo en el marcador. Sin embargo, una tarde más, la falta de puntería impedía al conjunto verde ponerse en ventaja.

En el intercambio de golpes que proponían los dos equipos, parecía que Osasuna Magna estaba más cerca de marcar, ya que sus oportunidades eran más claras. Pero, tanto perdonaron los de Imanol Arregui en el primer tramo del partido que los que se pusieron por delante fueron los de Tudela, gracias a una gran acción individual de Javivi, que se ha erigido en el auténtico líder de este equipo.

Acusaron el golpe los de Irurtzun que instantes después pudieron encajar el segundo tanto. El partido era frenético y ahora parecía más cerca un nuevo gol local que el primero visitante. Entonces, la fortuna cambió de bando y Osasuna Magna, que hasta ese momento había estado fallón en ataque, hizo dos goles en solo un minuto. Mancuso no perdonó delante de Gus y poco después botó una falta que golpeó en Fabinho y acabó dentro de la portería antes del descanso.

En el segundo tiempo, Aspil-Jumpers trató de elaborar algo más su juego, pero Osasuna Magna no quería entrar en ese tipo de partido. Aunque los de Imanol no llegaban a la portería de Gus con tanta claridad como en la primera parte, tampoco sufrían demasiado en defensa.

Los de Álvaro Cordón, que ayer volvió a sustituir a Pato en el banquillo, buscaban el empate con más corazón que cabeza. Javivi lo intentó desde lejos y Gabriel a punto estuvo de marcar. Sin embargo, un error de Gus lo aprovechó Bynho para hacer el tercero desde su propia pista.

El Aspil-Jumpers reaccionó de inmediato y se metió de nuevo en la eliminatoria al finalizar a la perfección Gabriel una buena jugada colectiva. Lemine tuvo el empate después con un lanzamiento desde fuera que salió rozando el larguero.

El partido seguía teniendo intensidad, aunque el ritmo era mucho menor que en la primera mitad. A tres minutos para el final, Cone puso en pista el portero-jugador pero, otra vez, apareció Bynho para robar un balón en defensa y marcar desde su pista. Con el conjunto naranja entregado a su suerte en la eliminatoria, Osasuna Magna aprovechó para rubricar su victoria con dos tantos más.

4ª ronda copa del rey

Aspil Jumpers-Osasuna Magna 2-6

D.Inmob. El Ejido-J. Cartagena 2-3

At. Benavente D.C.-Palma 3-4

Sala 5 Martorell-Peñíscola G. 4-3

Santiago Futsal-P.R. Burela 2-5

F.A. Mataró-I. Santa Coloma 3-9

F.E. Zaragoza-F.E. Zaragoza 2-8

N.P. Apostoli-O Parrulo Ferrol 5-1

M.Q. El Hidalgo-Jaén 2-4

B. Castellón-Levante 0-4

S.D. Mengibar-Córdoba 5-0

B. UMA Antequera-Betis Hoy, 18.30

CD Leganés-Valdepeñas Hoy, 20.30

Nueva Elda-ElPozo Murcia Hoy, 21.00

al detalle

Un minuto de silencio por el padre de Pato. José Lucas Mena Pato no se sentó ayer en el banquillo del Aspil-Jumpers debido al fallecimiento de su padre. Antes del partido, ambos equipos guardaron un minuto de silencio en su memoria. El segundo técnico, Cone, se encargó de dirigir el derbi ante Osasuna Magna.

El Xota recibe a Córdoba y el Aspil viaja a Valdepeñas. Cerrado el capítulo copero, ambos equipos regresan este fin de semana a la competición liguera con la disputa de la jornada 12 en Primera División. Osasuna Magna recibirá este viernes (20.00 h) al Córdoba en el pabellón Anaitasuna. Por su parte, el Aspil-Jumpers viaja fuera de Tudela y se enfrenta el sábado al Villa Albali Valdepeñas, cuyos jugadores vendrán de estar confinados. Los dos navarros deben centrarse a partir de ahora en la Liga.