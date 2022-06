Imanol Arregui renueva y sumará 22 temporadas al frente de Osasuna Magna

Imanol Arregui Sarasa (Irurtzun, 8/12/1971) continuará la próxima temporada al frente del primer equipo de Osasuna Magna. El técnico de Irurtzun apela a su compromiso moral con la institución, que en estos momentos requiere de los mayores apoyos posibles para solventar las dificultades generadas desde hace dos temporadas. Con la del próximo año, sumará 22 años al frente del Xota.

Así lo explicaba Arregui en los micrófonos del club durante la emisión del último Directo Xota'de la temporada: "Es una obligación moral. Visto el año pasado y éste me tengo que quedar porque el club lo está pasando mal. No es porque me considere imprescindible, sino porque si se da el caso que yo me voy y las cosas van mal, voy a estar muy jodido esté donde esté".

A lo que añadió: "Como sé que va a ser duro prefiero estar yo porque para mi es una obligación moral. Es mi familia, es mi club, es el equipo de mi pueblo, de mi corazón y ahora nos necesita. No solo a mí, sino a todos estos que tenemos. Hay que estar ahí y poner, como decimos en el pueblo, 'los cojones encima de la mesa' y para adelante".

Osasuna Magna ha finalizado la temporada en decimotercera posición, logrando la salvación en la penúltima jornada. Además, el Xota ya ha anunciado la continuidad de Linhares y las bajas de Bynho y Neno de cara al próximo año.

Imanol Arregui es sinónimo de Xota. En su etapa de jugador, como portero y siendo compañero de Javi Eseverri, logró el ascenso a la Primera División en la campaña 1997-1998 y en 2001 cogió las riendas del banquillo. Desde entonces, el club jamás ha descendido a Segunda Divisiónm siendo el único club en lograrlo junto a Inter Movistar y ElPozo Murcia.

No solo nunca ha bajado, sino que incluso el Xota con Imanol Arregui ha rozado algunos títulos.En 2010 quedó subcampeón de liga tras caer en la final por el título ante ElPozo Murcia y en 2017 perdió la final de la Copa del Rey también ante el conjunto murciano.