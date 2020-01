A seguir la racha

pamplona - Cuatro victorias consecutivas acumula Osasuna Magna. Cinco en las seis últimas jornadas. El equipo navarro quiere seguir la racha esta tarde, en el partido que le enfrenta ante el colista Burela en Lugo, a partir de las 18.30 horas.

Imanol Arregui quiere mantener el nivel que está dando el equipo, que le ha llevado a subir a la quinta plaza gracias a la regularidad del tramo final de la primera vuelta y el inicio de la segunda. En principio, al equipo navarro es un desplazamiento que se le da bien, ya que no ha perdido nunca, pero eso no le garantiza los puntos ante un rival que quiere hacerse fuerte en casa para lograr la continuidad en Primera División. "Queremos alargar la buena racha, pero sabemos que, aunque el rival está en una situación delicada, vamos a una pista en la que muchos equipos lo han pasado mal. Es un equipo que lucha por la permanencia, y eso muchas veces hace a los rivales más peligrosos que luchar por estar entre los ocho primeros. Además, en el mercado de invierno se ha reforzado bien y no lo tendremos fácil", apunta el técnico irur-tzundarra.

El técnico insiste en la importancia de no caer en confianzas por mirar la clasificación. "En su casa el Burela es fuerte. Ellos tienen los partidos marcados, porque cada vez queda menos y hay que ir con las pinturas de guerra".

Osasuna Magna llega en un buen momento tras regresar del parón con buen pie. "Estamos en buena dinámica tras ganar al Córdoba en un partido complicado. Ahora queremos alargar la racha con tres puntos. Se está haciendo una buena Liga regular, estamos quintos, pero sabemos que esto es muy largo y hay que ir poco a poco".

Su jugador más joven, Ion Cerviño, ha recibido la llamada de la selección sub-17. "Es una buena noticia. Primero para él, porque eso anima al jugador a seguir haciendo las cosas bien y sube la autoestima, y es bueno para el club, que sigue trabajando con la cantera".

Por lo demás, espera que las noticias de la marcha de Dani Saldise y Eric Martel a final de temporada no afecten a su rendimiento. Están centrados en el equipo.

selección

ion cerviño,

con la sub-17

En Serbia. El joven jugador de Osasuna Magna Ion Cerviño ha sido convocado para jugar dos amistosos con la selección sub-17 en Serbia, entre el 19 y el 23 de enero. El jugador de Irurtzun se convirtió en el más joven en debutar en Primera División en la historia del club navarro, ya que se estrenó en la máxima categoría con 15 años el pasado mes de septiembre. En octubre cumplió 16 y con esta edad acudirá a la selección española sub-17. Ha jugado esta temporada con el juvenil del Xota, con el primer equipo en Primera y ha disputado cuatro partidos en Segunda División B con el Tafatrans Vulcanizados Ruiz.

detalles

Bynho, con esguince. Bynho se queda en Pamplona al sufrir un esguince de grado dos en su tobillo derecho. La plantilla se desplazó ayer con los juveniles Ion Cerviño e Íñigo Fernández.

Antecedentes favorables. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambas escuadras en Liga, Osasuna Magna ha logrado hacerse con la victoria. La última en la jornada 2, cuando se impusieron con un marcador de 3-1.

El martes, octavos de Copa. Osasuna Magna juega hoy en Lugo y el martes viaja a Badalona para jugar el choque de octavos de final de la Copa del Rey ante Industrias Santa Coloma (21.00 horas), equipo al que recibirá en el Anaitasuna el viernes en Liga.