El momento de Setién

Barcelona - El nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién, dirigió ayer por primera vez al primer equipo un día después de ser el elegido para sustituir a Ernesto Valverde en el banquillo del Camp Nou. El técnico Cántabro realizó su primera sesión de entrenamiento por la mañana y posteriormente firmó el contrato que le une a la entidad blaugrana hasta el final de la temporada 2021/22. Al finalizar, Setién dio su primera rueda de prensa en su regreso al fútbol como técnico. En ella, el entrenador admitió que jamás habría soñado con poder dirigir al club catalán, de cuyo estilo siempre ha sido un gran defensor. Setién, quien destacó la "ilusión" con la que afronta un proyecto que calificó de "gran reto", y aseguró que eso es lo que piensa transmitir.

El preparador cántabro se mostró radiante en su presentación. "Ayer estaba paseando junto a las vacas en mi pueblo y hoy estoy en el Barça entrenando a los mejores del mundo", bromeó. Y es que, a sus 61 años, le ha llegado la gran oportunidad de su vida. "Jamás pensé que el Barcelona se iba a decidir por mí. No tengo un currículum extenso y tampoco tengo títulos, pero he demostrado que su filosofía me encanta y que, conmigo, el Betis, el Las Palmas y el Lugo han jugado muy bien al fútbol".

Una oportunidad única Para Setién, esta oferta irrechazable y no tardó "ni cinco minutos" en decidirse por el Barça. Además, el técnico agradeció a Valverde haberle dejado "un equipo que va primero". Al Barcelona llega para "ganar todo lo que se pueda", aunque "jugando bien" ya que, para él, la filosofía del fútbol ofensivo que inspiró Johan Cruyff es irrenunciable. "Cuando empiezan las dudas, soy el primero en defender lo que hago", avisó.

Eso sí, Setién dejó entrever alguna variación: "Lo importante es la filosofía. Del dibujo posiblemente valoremos algún cambio, como pasar a al 4-4-2", avanzó. Sobre Messi, el técnico aseguró que es "el mejor del mundo", pero destacó que "una cosa es la admiración que siento por él y otra la realidad, y es la de que cada uno debe estar en su sitio".

Respecto a la lesión de Suárez y la posibilidad de fichar, Setién aseguró que todavía es pronto, pero avanzó que apostará por la cantera siempre que pueda. "Tengo predisposición para dar paso a los jóvenes que vienen con gran energía", concluyó. - Efe

Trayectoria

Racing de Santander. Quique Setién debutó como entrenador en la temporada 2001-2002 al frente de los cántabros, ascendiendo a Primera ese mismo año.

Unos años difíciles. En 2003 Setién pasó a dirigir al Polideportivo Ejido en Segunda, pero fue despedido tras 12 jornadas. En 2006 entrenó a Guinea Ecuatorial, pero solo lo hizo un partido. En 2007 entrenó al Logroñés en Segunda B, siendo destituido tras 20 partidos por malos resultados.

Lugo. Entre 2009 y 2015 dirigió a los gallegos, logrando el ascenso del club a Segunda en 2012 y consolidando al equipo en la división de plata.

Las Palmas. Sustituyó a Paco Herrera en 2015, logrando la permanencia del equipo y dejando buenas sensaciones con su estilo.

Betis. En 2017 se hizo cargo del club, con el que se clasificó a Europa League esa temporada, pese a que el año siguiente el equipo no pasó de dieciseisavos.