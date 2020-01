Toca reaccionar

pamplona - Se han encendido las alarmas en Osasuna Magna. Cuesta entenderlo si se mira la clasificación, donde el equipo navarro es sexto con 32 puntos. Pero el empate ante el colista hace una semana y, la derrota ante el Santa Coloma el martes, que supone el adiós a la Copa del Rey, colocan al equipo en el punto de mira en el partido de hoy en Anaita, de nuevo ante el Santa Coloma (20.30 horas). "Se puede ganar o perder, pero las formas son las que importan". A Imanol Arregui todavía le duraba ayer el enfado por lo visto en Badalona.

El técnico no se pone una venda en los ojos y pide una reacción inmediata. "Vamos a ver si reconducimos el rumbo, porque ya llevamos dos partidos malos y el de Copa fue mucho más exagerado. Se puede atribuir a muchas cosas, demasiadas, pero ninguna que sirva de excusa para la imagen que dio el equipo. Tenemos que volver a ser nosotros, porque en los dos últimos partidos no lo hemos sido. Si no estamos al 100% en todos los aspectos, nos gana cualquiera. Esto es deporte de elite, puedes ganar o perder, pero las maneras son lo importante. Y ahí tenemos que mejorar. Hay muchas cosas alrededor que no facilitan el trabajo, pero tenemos que ser lo suficientemente maduros y aprender de lo que ha pasado. Tenemos que estar todos bien y con los cinco sentidos en la pista. Y eso nos está faltando. No se puede pasar del cielo al infierno. Lo más importante de este partido ante el Santa Coloma es volver a ver al Xota". Está claro cuál es el mensaje.