El Aspil roza la sorpresa en Murcia

ELPOZO MURCIA Espíndola, Matteus, Valerio, Alberto García, Álex. También jugaron: Tolrà, Andresito (1), Aguilera, Paradynski, Marcel.

ASPIL JUMPERS Gus, Pazos (1), Lemine, Tripodi, Thalles. También jugaron: David, Sergio González, Nil, Mínguez, Santos.

Goles 0-1, m.19: Pazos. 1-1, m.27: Andresito. 2-1, m.33: Paradynski.

Árbitros Mostraron la tarjeta amarilla al local Andresito y al visitante David Pazos y la roja al local Felipe Valerio, expulsado en el minuto 35.

Estadio Pabellón de Deportes de Murcia. 1.500 espectadores

murcia - El Aspil Jumpers no logró ganar a ElPozo Murcia en un gran partido de los muchachos de Pato. Los navarros se pusieron por delante y fueron superiores pero en la segunda parte los locales sacaron toda su calidad y en dos zarpazos remontaron. El Aspil no se quiso dar por vencido y, pese a estar en superioridad numérica, no logró rescatar nada.

Nil fue objeto de una falta al filo del área. Si no fue penalti fue por centímetros. Tripodi no pudo completar la acción después de que Espíndola tapara perfectamente. ElPozo trató de contestar con un par de jugadas eléctricas que acabaron en falta a Paradynski. Posteriormente Lemine, en una acción a balón parado, hizo trabajar al guardameta local. El Aspil insistía e insistía, le jugaba de tú a tú y rozaba el gol. A falta de 1:35 para el descanso llegó el ansiado y merecido gol del Aspil Navarra. David Pazos conectó a la perfección una acción de córner que pilló desprevenido al guardameta local. Pero después Andresito ganó la espalda a toda la defensa y se lanzó al contragolpe en solitario para batir por debajo de las piernas a Gus y poner el empate en el marcador.

El tanto charcutero levantó el ánimo de un equipo que se había mostrado hasta el momento demasiado angustiado. ElPozo es mucho ElPozo y con el paso de los minutos fue imponiendo su juego mientras que los navarros ya no ejercían tanta presión. Paradynski, en el segundo palo, devolvió el golpe a balón parado para remontar el partido. El Aspil Navarra se topó con un penalti por mano de Felipe Valerio pero David falló. El Aspil siguió intentándolo, pero acabó cayendo en lo que fue un gran partido de los riberos. - Área 11

pato

"hemos sido mejores en todo"

Declaraciones. El técnico del Aspil-Jumpers Ribera Navarra, José Lucas Mena Pato se mostró "contento y orgulloso" de sus jugadores, pero triste porque la recompensa no llegó y "como mínimo, se merecían el empate", pero "la recompensa no llegó" y el partido se lo llevó "el que menos ha hecho". El alicantino consideró que el resultado es "muy injusto" Espíndola fue "el mejor" de ElPozo. "Ahora tenemos muchas horas de bus con la rabia de no poder llevarte nada. Hemos jugado un buen partido, hemos salido bien con el balón, hemos defendido muy bien y les hemos generado muchos problemas", indicó el técnico.

