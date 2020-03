Todo apunta a que Rafa Usín recalará en el Levante tras dejar Osasuna Magna

pamplona – Rafa Usín anunció ayer que en junio dejará Osasuna Magna. Es el cuarto jugador que no continuará en el club navarro, después de que Dani Saldise y Eric Martel no renovaran y Araça anunciara también su marcha. El Levante parece el club de destino para este madrileño afincado en Navarra, donde jugaría con Araça.

El internacional decidió dar a conocer la noticia a través de un emotivo directo en Instagram, donde mostró su intención inicial de continuar en el club navarro, como había apalabrado el pasado mes de mayo, pero el cambio de condiciones por parte del Xota motivaron su marcha. "En mayo llegué a un acuerdo verbal con mi presidente para renovar un año. Sin embargo, por circunstancias externas a mí no se ha podido cumplir esa ampliación. He tenido un par de conversaciones con Tatono en este tiempo, nos hemos dicho verdades, hemos contado cada uno nuestra situación y hemos ido siempre de cara. Siempre he dicho y lo diré que entre Rafa Usín y el Xota nunca va a haber ningún problema, porque es imposible. Siempre estaré agradecido de lo que ha hecho Xota por mí, como supongo que el club estará de lo que yo le he dado. Después de venir del premundial tuve una conversación con Tatono en la que me dijo la situación actual del club y me comentó que lo que habíamos hablado en mayo era imposible cumplir por cosas externas de las que a mí no me compete hablar y me hizo una propuesta muy distinta a la que me hizo en mayo. Al final lo he valorado, lo he intentado, lo he hablado con la familia y he hecho todo lo posible para que eso fuera viable. Hace dos días tuve una última conversación con Tatono y me quedó claro que mi continuidad dentro del club es inviable. Yo nunca puedo ser un problema para Xota", relató el jugador.

Lo cierto es que el club se ha encontrado con una situación económica alejada de la prevista inicialmente y no puede competir con otros clubes de la Liga que están creciendo. A Rafa Usín esto le pilló por sorpresa. "Es una situación que ni mi familia ni yo teníamos pensado tomar, pero somos deportistas de elite y es lo que hay. He pasado días malos, sin saber qué hacer, pero al final mi gente cercana me ha apoyado y lo llevo de la mejor manera posible".

Aunque espera despedirse en la pista cuando la pandemia acabe, ayer tuvo palabras para varias personas. Empezó por la afición. "Quiero agradecer a todos los seguidores del Xota por todo lo que han hecho en mi antigua etapa y, sobre todo, en esta, cuando me he sentido más cercano a ellos. Cuando volví del Barcelona no me sentía ni jugador, ellos me dieron cariño cuando no estaba a un buen nivel y conseguí recuperarlo gracias a ellos. No lo voy a olvidar nunca. He intentado representar siempre este escudo dentro y fuera de la pista, me han impregnado valores que los llevo siempre".

Siguió por Imanol Arregui, su entrenador, y Miguel Hernández, el segundo. "Imanol en esa primera etapa hizo mucho por mí y en el inicio de esta segunda también. He intentado devolverle la confianza. También gracias a Pelluz, al médico, a todos, y sobre todo a Miguel Hernández, nuestro segundo entrenador, que siempre tiene ese papel a la sombra de Imanol, pero todos los sabemos que es la única persona imprescindible en el equipo, toca todo tipo de palos y los que estamos dentro lo sabemos". Y siguió: "A mis amigos y compañeros dentro del equipo, sabemos lo cerquita que hemos estado de lograr cosas por ahora, y espero retomar la competición y acabar de la mejor manera posible". Por último aseguró que "he sido muy feliz, pido perdón si alguna vez no he estado a la altura y gracias al equipo, al club y a esta ciudad, que me ha dado a mi mujer y a mis dos hijas, que eso es algo muy grande". Ojalá pueda despedirse como se merece en la pista.

rafa usín

Fecha y lugar de nacimiento. 22-5-1987, Madrid.

Palmarés. Internacional con España en 100 partidos. Ha ganado dos Eurocopas (2012 y 2016) y un Grand Prix (2010), además de ser subcampeón de Europa en Eslovenia en 2018.

Trayectoria

Carnicer2002/03

Cantera del Inter2003-04

Tres Cantos 2004/05 - 05/06

Mifesa Timón 2006/07

Xota Navarra 2006/07 - 2013/14

Perfiles Sintal Estella (cedido)2007/08

Barcelona 2014/15

Osasuna Magna2015/16 - Hoy

Roberto Martil: "Gracias por hacer grande al club". El capitán del Xota, Roberto Martil, le escribió ayer: "Gracias por hacer grande a nuestro club. Estoy seguro de que es la mejor opción".