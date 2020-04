Torres: "Pocas veces se valora jugar en el equipo de tu tierra"

PAMPLONA – En estos días de cuarentena, se ha vuelto algo normal que los jugadores de los equipos de Primera División amenicen el tiempo respondiendo a preguntas de sus aficionados. Ayer lo hizo Roberto Torres en la cuenta de Instagram de Osasuna.

El centrocampista de Arre respondió tanto a cuestiones personales como a aquellas basadas en la alimentación. Una con las que comenzó es si la rutina impuesta por el club se está haciendo dura. "Hoy (por ayer) ha sido el día más duro. Pero le doy gracias a Sergi Pérez (preparador físico de Osasuna), porque uno coge la cama con más ganas. Esta semana hacemos más resistencia. La labor del club con nosotros ha sido tremenda", explicó Torres.

Asimismo, reconoció que tiene "mono de volver" y que es lo que más le está "costando. También hubo preguntas más técnicas, como cuál es su secreto a la hora de lanzar los penaltis.

"Siempre lo he dicho. Para mí, el portero es el que tiene un problema cuando se lanza un penalti, porque el que sabe qué va a pasar es el jugador, mientras que para el guardameta es una lotería", respondió Roberto Torres.

"¿Qué es lo más bonito que te ha pasado?", fue otra de las cuestiones de un aficionado. A lo que Torres respondió: "En el fútbol, pocas veces valoramos el hecho de jugar en el equipo de nuestra tierra. Compartes vestuario con tanta gente que no ha jugado en el equipo de su tierra, y nos dicen que tenemos mucha suerte y que lo valoremos".

Fue más indeciso a la hora de quedarse con su gol más importante. "No sabría decirlo, porque los goles de otras temporadas ya no valen. Pero de los últimos me quedo con el penalti marcado al Espanyol", rememoró uno de los capitanes rojillos.

Uno de los rivales que más le ha sorprendido es Santi Cazorla. "Debuté contra el Málaga, en el que estaba él. Pensé que no era tan bueno, pero ese día cambié totalmente de opinión", recordó. Sobre sus ídolos, se queda con dos jugadores: "Con Fernando Torres, porque siempre me gustaba mucho, y con Patxi Puñal, porque siempre ha dado un gran ejemplo". A la hora de elegir otros deportes, también se queda con dos: "El fútbol sala y el squash, aunque este es algo agresivo".

Por úlitmo, reconoció que está "planteándose" qué hacer cuando se retire, pero que sigue indeciso. "El otro día, Oriol Riera dice que se va a poner con el tema del entrenador. Viendo la de horas que pasan, yo eso no lo tengo tan claro. Tal vez me gustaría hacer temas de nutrición, porque veo que me gusta", sugirió.