Las capitanas de la selección femenina lanzan su mensaje a los trabajadores y residentes de San Jerónimo de Estella

"quiero mandar un mensaje de ánimo a todos los residentes de San Jerónimo en Estella, a David y a sus compañeros, porque sois auténticos héroes. Es muy importante cómo cuidáis a nuestros mayores y cómo lo hacéis. Ellos son una parte muy importante de nuestras vidas y tenemos que cuidarlos como si fueran únicos. Y a vosotros, los mayores, os diría que resistáis, que entre todos trataremos de sacar la situación adelante". Son las palabras de la capitana de la selección española femenina, Jennifer Hermoso, para los 15 trabajadores de la Residencia San Jerónimo de Estella que llevan diez días encerrados con los 62 residentes para no dejar entrar el coronavirus y mantener a los residentes fuera de peligro.

Junto a Jennifer Hermoso, las otras dos capitanas, Virginia Torrecilla e Irene Paredes grabaron un vídeo y lo hicieron llegar a la residencia, incidiendo en la importancia de este gesto con uno de los sectores más vulnerables al contagio del COVID-19: "Estamos seguras de que con gente como vosotros que ha tenido esta iniciativa, este partido lo ganamos todos".

Son los mensajes de ánimo de una iniciativa del máximo responsable del fútbol femenino en la RFEF y presidente de la Federación Navarra, Rafa del Amo, que transmitió su ánimo a su sobrino, David Cabrero, director de la residencia y a todos los trabajadores. "Quiero felicitaros por vuestra entrega, vuestra generosidad y vuestro compromiso. Esto se consigue con un gran equipo. Sólo trabajando en equipo se consigue que esto salga adelante". A este mensaje no dudó en unirse el seleccionador Jorge Vilda: "Con gestos así conseguís inspirar a mucha gente y que entre todos tengamos un mundo mejor. Mucho ánimo al equipazo de gente valiente y comprometida que trabaja en la residencia San Jerónimo". Y por supuesto, Javier López Vallejo, psicólogo de la Federación Española que no perdió la oportunidad de "felicitar a los trabajadores, que han demostrado que los valores más importantes son la empatía, la solidaridad, la compasión... Con gente como vosotros, seguro que saldremos antes de esta situación".

El momento más emotivo llegó cuando el tafallés David Cabrero, el director de la residencia San Jerónimo, reunió a los residentes en una sala y proyectó el vídeo en pantalla grande. "Lo tuvimos que pasar dos veces, porque así nos lo pidieron los residentes. No se lo creían, estaban alucinados. Se vieron muy contentos y están muy agradecidos a la iniciativa". Ovación para terminar.

Ya son diez días de encierro y los trabajadores han pasado de escuchar frases de desconfianza de los ancianos como "¿no nos traeréis el virus vosotros?" a otras de agradecimiento del tipo "esto no tiene pago" o "nos cuidan con mucho cariño" o "estamos muy agradecidos y deseamos que se solucione todo pronto, que no haya ni guerras ni pandemias". David Cabrero los resume bien: "Se sienten protegidos y acompañados, ya que no pueden estar son sus familias".

traspasan fronteras: italia y holanda La iniciativa de la residencia San Jerónimo ha tenido seguidores en otros centros de ancianos, como el de Nuestra Señora de Gracia de Tudela y otros fuera de Navarra. Pero la iniciativa ha conseguido traspasar fronteras, ya que esta semana entrevistó a David Cabrero una televisión holandesa y hoy tiene una cita con la RAI 1 italiana. "Estamos en una burbuja y no nos hacemos a la idea de lo que hay fuera. Estamos bien de ánimo y con ganas de seguir", comentó Cabrero.

Ha sido reclamado para contar la iniciativa por distintos programas nacionales tanto de radio como de televisión. Se ha visto en todos los periódicos. "Me llamasteis el lunes, salió el martes y a partir de ahí prácticamente un día entero me dediqué a atender a todos los medios. Menos mal que tablas no le faltan, ya que en su etapa de directivo en la Peña Sport ejercía también la función de Community Manager.

Agradece todas las llamadas y mensajes tanto de personas públicas como el aplauso de los cientos de ciudadanos anónimos que han mostrado su reconocimiento. Futbolistas navarros como Raúl García o Javi Martínez o ayer mismo recibió la llamada de Jorge Vilda, el seleccionador femenino, que le mostró su interés en conocerle en algún partido. "Estamos agradecidos por su interés y por la respuesta de toda la sociedad" y han prometido ir a ver a la selección femenina en cuanto puedan. Cuando esto acabe. Ya falta menos.

detalles

Invitados a un partido de la selección. Rafa del Amo invitó a los trabajadores a un partido que la selección femenina juegue cerca de Navarra.

Apoyo de Raúl García y Javi Martínez. Tanto el jugador navarro del Athletic Raúl García, como el futbolista de Ayegui Javi Martínez, del Bayern de Múnich, han hecho llegar su apoyo.

Detalles variados. Desde unos gorrines de la Asociación de Ganaderos, a una tarta de un restaurante local, pasando por las nueces de Sesma, un lote de productos de Gurgur Delicias de la Estafeta, o una donación de la Peña barcelonista de Tafalla, todos colaboran para hacer el encierro más llevadero.