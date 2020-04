Entretener por redes sociales

pamplona – La pandemia ha detenido la actividad en los campos de Tercera, pero a los que llevan las redes sociales no les falta trabajo. Community Manager autodidactas. Han pasado de enviar resultados a compartir sopas de letras con los apellidos de los jugadores o fotos antiguas. Dedican horas de forma altruista. La recompensa, la interacción se sus seguidores.

Javier Atienza, del Corellano, dedica entre cinco horas al día a las redes. "Hemos pasado de una publicación diaria a siete en la cuarentena: Sopas de letras, entrevistas, fotos antiguas, quién es quién... La siguiente será un pasapalabra. Hay que tirar de ingenio. Tenemos 66.000 impresiones semanales en Instagram". Es autodidacta: "Yo me lo guiso, yo me lo como, aunque cuando necesito, me ayudan".

En el Valle de Egüés Unai Artázcoz, hijo del delegado, Jesús, se encarga de Instagram. "Hemos hecho el challenge con el rollo, retos en cadetes, sopas de letra y empezaremos con crucigramas". Fran Orbaiz lleva Twitter y Facenbook y da a conocer su gran archivo.

Carlos Lara (23 años) es CM del Burladés desde 2017. Le dedica tres o cuatro horas diarias. "Para los partidos, lo mejor es Twitter, pero los chavales de 16 a 24 años prefieren Instagram (1.350 seguidores). Hemos aumentado entre un 20 y un 30% las visualizaciones. Todos los días se publica algo para no perder la interacción".

La Peña Azagresa es el club de Tercera con más interacciones en Instagram en 2019. Iván Azcona y Sergio Rodríguez son directivos. . "Hicimos un vídeo asociando nombres a objetos, pusimos el partido del ascenso y el de Copa con nuestros comentarios y enviamos cartas a hospitales". Instagram reina entre sus jóvenes (el 60%).

Aitor Sánchez fue jugador de la Mutilvera. "Narramos los partidos Fifa y en Instagram pusimos fotos para quedarse en casa. Adelantamos trabajo de inscripciones de la próxima temporada". Tienen Facenbook e Instagram, pero "la mejor es Twitter, con 2.542 seguidores, más rápido para resultados y para informar".

Desde el Beti Onak, Edurne Leránoz es la única mujer en las redes de Tercera. "Mi padre (José Mari, el Maño) lleva muchos años en el club y en casa he vivido el Beti desde que nací. Echo una mano con el papeleo, el bar y ahora, las redes. He aprendido por mi cuenta. El domingo abrimos Instagram". Destaca su gran archivo de fotos. "En mi casa hay un montón y qué mejor momento para que vean la luz y la gente se entretenga".

Los días se hacen largos en el Huarte y el secretario Txema Ahechu, con el míster de Tercera, las chicas del femenino y Josetxo Rubio, mantienen la actividad en la web y Twitter. "Hacemos entrevistas y el objetivo es que la web tenga vida", apunta Pedro Sánchez.

Xanti Saigós, de 22 años, es entrenador en el Beti Kozkor y tiene título de CM. Centraliza las ideas de Rodri, Jon Ander, Álvaro y Aitor Goikoetxea. Vídeos, cuestionarios, sorteo de bufandas y recuerdos de Mallorca. "Se trata de tener a jugadores y seguidores activos. Tenemos Facenbook y 1.200 seguidores en Twitter. Las fotos del equipo y del femenino, lo más seguido".

Josema Osácar (42 años) ha sido jugador, entrenador y coordinador del Baztan. Ahora dibuja una sonrisa entre los seguidores en las redes. "Entrevistas, fotos antiguas... Estamos entre los diez clubes navarros con más interacciones en Instagram. Nos sorprendió porque somos un valle de 8.000 personas alejado de Pamplona".

David Cabrero lleva Twitter y Juan Sáenz Instagram en la Peña Sport. "Ahora no lo actualizo mucho", dice David, director de la residencia San Jerónimo de Estella, donde la plantilla está interna. "Alguna foto, entrenamientos online... Está más activa Instagram, con retos de Juan".

Unai Aizpún (27 años) ha cambiado los guantes por las redes sociales del Txantrea. "Trasladamos noticias del club y de la Federación. Hemos abierto el plazo de inscripción para la próxima temporada. A la gente le gusta más fotos de exjugadores que horarios". Utilizan Twitter para informar desde hace 7 años e Instagram para fotos.

Luis Lassa González (28 años) es coordinador, segundo entrenador y preparador físico en el Cortes. Aún le queda tiempo para actualizar las redes, con ayuda de Adrián Lucas Litago. "Entrevistas, retos... Cada semana una cosa. Se trata de fomentar el sentimiento de pertenencia a la familia del Cortes". Está entre los diez con más interacciones en Instagram.

Jesús Simón, con la implicación de tres o cuatro jugadores, actualiza las redes sociales en el Murchante. "Ellos son los que animan a los aficionados y se organizan para el torneo Fifa".

Javier Pascual es vicepresidente del Cirbonero. "Dimos a conocer cuando desinfectamos los vestuarios. Arrancamos el challenge del rollo pero no tuvo aceptación. Estas semanas no hay nada, salvo el torneo Fifa, que queda en manos de Montori".

Iñaki Moneo es presidente del Lourdes. "Hemos participado en algún reto de fotos y colaboramos con el Ayuntamiento y con un hotel al que llegaron ancianos. Facenbook es el que más seguidores tiene, con noticias de 4.000 visitas". Le echan una mano con carteles.

La temporada pasada José Ángel Catalán tomó el pulso a las redes del Fontellas. "Tras el parón quisimos desconectar, pero con el Torneo Fifa hemos recuperado la competitividad y se ha creado un carrusel alrededor de los partidos de Julen Munárriz".

En el Ardoi, Asensi Jiménez es el director deportivo. "Lo que mejor funciona es Twitter, tanto para el club como para dar visibilidad a lo que hace el Ayuntamiento. Hemos puesto mensajes para mantener la llama viva".

Iñaki Osambela fue jugador del Subiza. "No soy un experto, pero ayudo en plan amateur. No somos muy intensos". Fotos, challenge y torneo Fifa. "Es un trabajo en equipo, muchos colaboran. Hacemos hincapié en Twitter".

Pamplona y San Juan tienen un perfil institucional. A los verdes las redes se las llevan desde la Agrupación. En el Pamplona es un jugador. "Alguna foto de Nicolás Serrano, que jugó con nosotros, vídeos a nivel interno, y el torneo Fifa", comenta el coordinador del Pamplona Xabier Larumbe.

torneo fifa virtual

El Corellano, campeón. El jugador del Corellano Asier Arellano se proclamó campeón del Torneo Fifa de Tercera al imponerse en la final a Julen Iturri, del Huarte. En las semifinales, el Corellano superó al Fontellas de Julen Munárriz en la prórroga gracias a un gol de oro, mientras que el Huarte apeó al Cirbonero que representó Ander Montori.