El Alavés, el más castigado con penaltis

vitoria – El Deportivo Alavés es, con una diferencia abultada sobre el segundo, el equipo con más penaltis en contra en LaLiga Santander, con un total de 13.

Los albiazules fueron sancionados el domingo con dos penas máximas en contra en el duelo disputado ante el Celta de Vigo.

Llama la atención la gran diferencia del primero con el segundo clasificado en esta lista, el Valladolid, que ha recibido seis penaltis hasta el momento. La temporada pasada, el equipo vitoriano fue sancionado con seis penas máximas, menos de la mitad de las que ya acumula este curso.

Las desgracias se han acumulado en el conjunto vitoriano en las últimas jornadas porque no solo sigue aumentando sus números en las penas desde los once metros, sino que está sufriendo el rigor arbitral en forma de expulsiones. El Alavés acumula tres expulsiones en las tres últimas jornadas, desde que se reinició la Liga tras el parón. Con la expulsión de Martín Aguirregabiria de el domingo en Vigo, los de Asier Garitano no han conseguido terminar con el equipo al completo desde que comenzó la fase final de la competición española. En la jornada anterior el expulsado fue Tomás Pina al recibir una segunda amarilla en el minuto 87 y en la jornada 28 el que abandonó el terreno de juego antes de tiempo fue el guardameta Fernando Pacheco que fue sancionado con tarjeta roja directa en el minuto 19 por atrapar el balón fuera del área. En total han sido seis los albiazules expulsados esta campaña.

recupera efectivos Aleix Vidal se puso ayer a las órdenes de Asier Garitano en el entrenamiento del Deportivo Alavés, de cara al choque de la trigésima primera jornada que disputarán los albiazules ante Osasuna en Mendizorroza. Los babazorros se entrenaron durante más de 60 minutos en una sesión en la que los jugadores que disputaron el duelo ante el Celta tuvieron una menor carga de trabajo. El extremo catalán, que no viajó a Galicia y también se perdió el derbi ante la Real Sociedad por una contusión ante el Espanyol, podría estar disponible para recibir al plantel navarro si se recupera definitivamente de sus molestias.