Javi Martínez suma un nuevo balón de estrellas

El nombre de Javi Martínez volvió el domingo a imprimirse en la historia de la Liga de Campeones tras la victoria de su equipo, el Bayern de Múnich, por la mínima ante el Paris Saint Germain. Pero no solo en la historia de la máxima competición continental figura el nombre del de Ayegui.

Con su segunda orejona, el canterano rojillo se ha colocado como el futbolista navarro con más títulos de la Champions. Tras la lograda en 2013, también con el club alemán, igualaba el registro de cuatro históricos jugadores nacidos en la Comunidad Foral: Ignacio Zoco y Félix Ruiz, que lograron la Copa de Europa con el Real Madrid en 1966; y José María Bakero y Jon Andoni Goikoetxea, integrantes del Dream Team del Barça en 1992. Pero con este segundo trofeo, el centrocampista se ha colocado al frente de esta prestigiosa clasificación.

un palmarés de jugador 'top'

El centrocampista –que también actúa como defensa central– tiene, además, el mayor palmarés de los futbolistas navarros, con 24 títulos.

Su idilio con los trofeos comenzó en las categorías inferiores de la selección española, logrando en 2007 el Europeo sub 19. Sus buenas actuaciones tanto en la dinámica del combinado estatal como en el Athletic le valieron la llamada de Vicente del Bosque para disputar el Mundial de Sudáfrica con tan solo 22 años, llegando a participar en tan solo un encuentro pero siendo parte de los 25 jugadores que acariciaron el trono más importante del fútbol.

Ya con la experiencia mundialista, el navarro formó parte de la selección sub 21 que conquistó el Europeo, y en la que ayudó siendo el puntal de un equipo formado por futbolistas de talla mundial como David de Gea, Dani Parejo, Ander Herrera, Thiago, Juan Mata o el también navarro César Azpilicueta.

Al año siguiente, el de Ayegui volvió a recibir la llamada de Vicente del Bosque, esta vez para participar en la Eurocopa. En Polonia y Ucrania volvió a tener una presencia testimonial disputando solo un encuentro, pero el hecho de estar ahí ya suponía un premio que se hizo real con la contundente victoria ante Italia por 4-0 en la final.

A partir del 2013, cuando el Bayern de Múnich lo adquirió por 40 millones de euros, el navarro comenzó a ampliar su palmarés con títulos a nivel de club. La Liga de Campeones en el primer año, la posterior Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, 7 títulos de la Bundesliga, 5 de la Copa de Alemania, 3 Supercopas... toda una vitrina de trofeos repleta, mayor que la de muchos clubes a los que se ha enfrentado.

superviviente de una era Los últimos campeonatos conquistados por Javi Martínez en el Bayern de Múnich llegan tras una renovación del equipo en la que el de Tierra Estella ha conseguido permanecer. Los Gnabry, Goretzka o Kimmich han reemplazado a los Lahm, Ribery y Robben, estandartes del conjunto bávaro durante una época en la que, entre otras muchas cosas, consiguieron la orejona hace siete años. De hecho, solo el navarro junto a Neuer, Boateng, Alaba y Müller han formado parte de las dos plantillas que han conseguido ambos títulos.

Sin embargo, el futuro inmediato de Javi Martínez parece estar lejos de Alemania. Solo le resta un año de contrato, y el club bávaro no tiene intención de renovarle. Es más, aceptaría una oferta baja para continuar rejuveneciendo su equipo y continuar con un proyecto de futuro. A pesar de todo, son varios clubes de renombre los que están detrás de él, en los que puede seguir ayudando a ampliar una lista ya de por sí bastante extendida.

navarros campeones

COPA DE EUROPA/'CHAMPIONS'

Con el Real Madrid

Ignacio Zoco (Garde, 1939)1966

Félix Ruiz (Olite, 1940) 1966

Con el Barcelona

José María Bakero (Goizueta, 1963)1992

J. A. Goikoetxea (Pamplona, 1965)1992

Con el Bayern de Múnich

Javi Martínez (Ayegui, 1988)2013 y 2020

FERIAS/UEFA/EUROPA LEAGUE

Con el Barcelona

José Ant. Zaldua (Elizondo, 1941)1966

Con el Atlético de Madrid

Raúl García (Zizur Mayor, 1986) 2010

Con el Chelsea

César Azpilicueta (Pamplona, 1989)2013 y 2019

RECOPA DE EUROPA

Con el Atlético de Madrid

Jesús Glaría (Villafranca, 1942)1964

José Antonio Gasca (Los Arcos)1962

Con el Barcelona

J. M. Bakero (Goizueta, 1963) 1989 y 1997

J. C. Unzué (Pamplona, 1967)1989

SUPERCOPA DE EUROPA

Con el Barcelona

J. M. Bakero (Goizueta, 1963)1993

J. A. Goikoetxea (Pamplona, 1965)1993

Con el Atlético de Madrid

Raúl García (Zizur Mayor, 1986) 2011

en cifras

58

Partidos ha jugado Javi Martínez en la Liga de Campeones en toda su carrera, todos ellos con el Bayern de Múnich. En total, más de 5.000 minutos en la máxima competición continental, consiguiendo dos goles, dos asistencias, diez amarillas y una expulsión.

342

Son los minutos que ha estado el de Ayegui sobre el terreno de juego en esta edición, repartidos en 7 encuentros, todos los de la fase de grupos y en la vuelta de octavos.

palmarés

24 títulos

Mundial2010

Eurocopa2012

Liga de Campeones (2)2013 y 2020

Mundial de clubes2014

Europeo sub 212011

Europeo sub 192007

Supercopa de Europa2014

Bundesliga (7)2013-2020

Copa Alemana (5)2013-14, 2016, 2019 y 2020

Supercopa de Alemania (3)2017-19

mercado

un año más de contrato

Su futuro parece estar lejos de Múnich. En la regeneración que se está llevando a cabo en el Bayern de Múnich no parece contar Javi Martínez. Esta temporada el navarro, que cumple 32 años el mes que viene y al que le resta una temporada de contrato, ha disputado 16 partidos en la Bundesliga, 7 en la Liga de Campeones y 1 en la copa alemana, números que no están acordes con su cotización. Rennes, Fiorentina, Athletic y Real Sociedad parecen seguirle la pista, pero su alta ficha –y el precio que pediría la entidad bávara, que no sería muy alto pero suma– hace que el traspaso llegue a una cifra elevada que hace que los clubes se lo piensen.