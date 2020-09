Jony ya está en Pamplona

Osasuna anunció ayer que ha alcanzado un principio de acuerdo con la Società Sportiva Lazio para la cesión, por una temporada, del futbolista Jony Rodríguez –29 años –. A la conclusión del período de préstamo, "la entidad rojilla tendrá una opción de compra voluntaria de 5.000.000 euros", explica el club en una nota.

Jony llegó ayer por la tarde a Pamplona, tiene previsto pasar hoy reconocimiento médico y, a partir de ese momento, pasar los protocolos que exigen las medidas sanitarias por la pandemia y pasar dos pruebas PCR. En principio, si todo se desarrolla con normalidad, hasta finales de semana –el jueves– no podrá incorporarse al trabajo con el resto de sus compañeros.

Osasuna ve así culminada la negociación que se ha extendido durante dos meses y logra la contratación de un extremo izquierdo nato, rápido y que también tiene registros aceptables de cara a gol. Jony es un jugador con cartel que estaba en el punto de mira de varios equipos de Primera. Los técnicos se encuentran muy satisfechos por el fichaje del futbolista asturiano, porque no solo responde a las necesidades que se estaban buscando –hombre de banda izquierda, rápido y con perfil ofensivo–, sino que otorga un plus de calidad indudable. Jagoba Arrasate se encuentra así con un claro hombre para el ataque por el carril de los zurdos que va a poner muy alto el listón de la competencia para los que han sido titulares en esa zona, como para los que se presentaban como alternativas desde el banquillo. Lo que quiere un entrenador.

En la llegada de Jony no solo ha tenido importancia la insistencia y habilidad de Osasuna en la negociación, sino la intermediación de los futbolistas rojillos que mantienen relación con el extremo por su pasado deportivo. En este caso, la labor de Rubén García –compañero suyo en el Sporting– y también la de Darko –con el que coincidió en el Alavés, también con Calleri– se ha revelado como importante para que el atacante vista como rojillo por lo menos hasta junio. La peculiaridad táctica de la Lazio, que juega con dos carriles, ha sido otro de los factores que han estado en la mesa. Jony, extremo nato, no sentía que sus cualidades ofensivas se explotaban en ese trabajo por todo el flanco.

Jony recala en Osasuna con más de un centenar de encuentros en Primera a sus espaldas en tres equipos distintos, Sporting, Málaga y Alavés. En el conjunto vitoriano, en su última experiencia en la liga española, participó en 36 encuentros y anotó cuatro goles. Precisamente este buen rendimiento hizo que sus servicios fueran reclamados por la SS Lazio. En Italia, el extremo izquierdo disputó la temporada pasada un total de 32 partidos –24 en la Serie A, 6 en la UEFA Europa League y 2 en la Coppa de Italia–, participando en la buena temporada de un equipo que se clasificó para la Champions League y ganó la Supercopa de Italia. Es decir, Osasuna va a poder disfrutar de un futbolista que viene de estar en uno club potente de una Liga de primer nivel.

los datos

El jugador. Jonathan Rodríguez Menéndez nació el 9 de julio de 1991 (29 años) en Cangas del Narcea (Asturias).

Trayectoria. Jugó en el Oviedo, Marino de Luanco, Getafe B y Avilés antes de iniciar su periplo como profesional en el Sporting de Gijón.

LOS EQUIPOS

Sporting 2013-14 (2ª)5 partidos/2 goles

Sporting 2014-15 (2ª)41/7

Sporting 2015-16 (1ª)36/5

Málaga 2016-17 (1ª)24/2

Málaga 2017-18 (1ª)5

Sporting 2017-18 (2ª)21/5

Alavés 2018-19 (1ª)36/4

SS Lazio 2019-20 (1ª)24

los refuerzos

Ya no hay urgencias

Lateral. Jony es el cuarto refuerzo de Osasuna para la presente temporada después de las adquisiciones de Lucas Torró, Juan Cruz y Jonathan Calleri. Cuando quedan todavía dos semanas para el cierre del mercado de fichajes, el conjunto navarro sigue abierto a la incorporación de jugadores, pero sin urgencias, pese a que continúa sin llegar el segundo lateral izquierdo que complemente específicamente el perfil defensivo que corresponde únicamente a Juan Cruz –la pasada campaña estaban Pervis Estupiñán y Toni Lato–. Osasuna va a esperar lo que ocurre finalmente con Manu Sánchez y si situación no se aclara para su llegada, no habrá movimientos –tampoco hay dinero–. Los técnicos confían sobre todo que no haya ninguna salida, con Rubén García como sujeto de deseo.