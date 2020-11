Messi, sobre Maradona: "Nos deja, pero no se va; es eterno"

El argentino Leo Messi se pronunció sobre la muerte de su compatriota Diego Armando Maradona y señaló que "nos deja, pero no se va", porque considera que "el Diego es eterno". En una imagen compartida en Instagram, en la que se puede ver a ambos juntos, el barcelonista Leo Messi califica el de ayer como "un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol". "Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD (que en paz descanse)", dijo.

Otro de los mejores jugadores de todos los tiempos, Edson Arantes do Nascimento Pelé afirmó que algún día espera poder jugar fútbol en el cielo junto a su "amigo" Maradona. "Qué noticia triste. Perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda", afirmó el tres veces campeón mundial. "Ahora, que Dios dé fuerza a sus familiares. Un día espero que podamos jugar con el balón juntos en el cielo", agregó el brasileño, que el mes pasado cumplió 80 años. Pelé y Maradona, cuyas trayectorias no se cruzaron en las canchas, potenciaron la histórica rivalidad futbolística entre Brasil y Argentina, así como las eternas discusiones sobre cuál fue el mejor del mundo.

Por su parte, el entrenador César Luis Menotti, que dirigió a Maradona en la selección argentina y en el Barcelona, dijo que está "hecho mierda por la muerte" del astro del fútbol y que siente "mucho dolor".

"No lo puedo creer, es terrible. No tengo ninguna explicación, mucho dolor. Estoy destruido", dijo Menotti, de 82 años. "Conozco a su familia, conocí a su viejo, a su mamá. He estado en su casa. No lo puedo creer. Con todo lo que superó, estaba más cuidado, más alejado. Es una sorpresa trágica", añadió. Menotti hizo debutar a Maradona en la selección argentina y lo dirigió en la Copa del Mundo sub-20 que ganó la Albiceleste en Japón 1979 y en el Mundial de España 1982.

"He estado con él en todos los lugares, en las cosas graves que le pasó. Cuando era un futbolista con 15, 16 años, hasta mi estadía en Barcelona, que él se fue a Nápoles y yo volví para Buenos Aires. Ahí convivimos juntos muchos años", agregó.

También entrenó al astro argentino Gianni di Marzio, exentrenador del Nápoles y ojeador que forjó el vínculo entre Maradona y el club sureño, reconoció ayer que el fallecimiento del Pibe de Oro le hace sentir "como si hubiera perdido a un hijo".

"En este momento mi cerebro no funciona, estoy sin palabras, no me lo esperaba, para nada. Tengo todas nuestras fotos juntos en mi despacho", aseguró. "La gente se dará cuenta ahora de que Diego es el más grande de todos los tiempos", añadió.

El extécnico del Nápoles es el hombre que, en 1978, cuando estaba de visita en Sudamérica para cazar talentos durante el Mundial de Argentina, oyó hablar por primera vez de Diego y consiguió con Argentinos Juniors una opción de compra a favor del conjunto napolitano por 270.000 euros. El fichaje finalmente no se pudo concretar en ese momento, pero ambos establecieron un profundo vínculo de amistad que duró hasta ayer.

El fallecimiento de Maradona causó gran impacto entre sus excompañeros. El exdelantero argentino Claudio Caniggia, que jugó con Maradona los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, dijo estar "devastado por la noticia" de su muerte, ya que le consideraba su "hermano del alma".

"Espero que sepan entender, no tengo palabras en este momento. Solo quiero decirle a su familia que los acompaño en este dolor", escribió Caniggia. Maradona y él conformaron una emblemática delantera argentina que fue subcampeona del mundo en Italia 1990.

Jorge Valdano, excompañero de Maradona en el Mundial de 1986, no pudo reprimir las lágrimas al ser preguntado por el Pelusa, cuya muerte le ha dolido "inmensamente por el jugador y por el hombre. No van a encontrar un solo reproche porque el futbolista no tenía defectos y el hombre fue una víctima. ¿De quién? De mí o de usted que, seguramente, en algún momento lo elogiamos sin piedad", escribió.

Por último, el exjugador internacional del Athletic Andoni Goikoetxea aseguró que siente una tristeza tremenda por la muerte de Maradona. "Lo siento mucho por su familia", dijo el central vasco, que le provocó una lesión en una entrada realizada en el año 1983, en uno de los competidos duelos entre el Athletic y el Barcelona. Para Goikoetxea, Maradona "fue un genio que nació para jugar al fútbol y a su juicio "el mejor jugador mundial que hubo en la década de los 80" del Siglo XX.

