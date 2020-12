Manifiesto de los entrenadores de Primera Autonómica Navarra de Fútbol para exigir "entrenar y competir"

El colectivo de entrenadores de la Primera Autonómica Navarra de Fútbol ha difundido un manifiesto en el que exigen que se permita volver a entrenar y competir en esta categoría, suspendida por la pandemia de coronavirus El texto cuenta con el apoyo de 26 clubes, 42 entrenadores, la Asociación Española de Árbitros y la Federación Navarra de Rugby

Los entrenadores acusan de "inacción" al Instituto Navarro de Deporte y Juventud , "que resolución tras resolución deja patente su carente disposición a realizar dichas competiciones" y recuerdan el esfuerzo que han hecho los clubes por adaptar sus instalaciones y establecer unos protocolos "para que se pueda decir que a día de hoy, y así lo avalan los números, la práctica del fútbol al aire libre es segura".

También mencionan el trabajo de los entrenadores y educadores, tanto de categorías senior como la Regional Preferente y Primera Regional, así como al resto de los que forman parte del fútbol base de Navarra. "Realizan un maravilloso trabajo para que se pueda desarrollar la actividad, con dedicación y responsabilidad", alaban. No se olvidan en el manifiesto del colectivo arbitral. "Sin su trabajo y aportación nada de esto sería posible", reconocen.

Según explican, la experiencia en este ámbito futbolístico prueba que el riesgo de contagios por coronavirus es bajo. "Llevamos más de dos meses entrenando y el último mes con entrenamientos completos, siempre cumpliendo un protocolo para minimizar riesgos. Hemos podido comprobar que prácticamente no se han dado casos de contagios en este ámbito y tenemos también la experiencia de las categorías que ya están compitiendo como la Tercera División, División de Honor Juvenil, Liga Nacional Juvenil, Nacional Femenino... donde tras cientos de partidos y entrenamientos la incidencia del virus COVID-19 es ínfima", argumentan.

Por todo ello urgen a poder competir y a fijar una fecha de inicio para las competiciones de carácter autonómico "con las medidas y protocolos necesarios, ya que, a su juicio, se hace "imprescindible" dar un nuevo paso para poder prácticar fútbol en Autonómica "en un entorno seguro y controlado". Los entrenadores emplazan a la Federación Navarra de Fútbol a instar al Instituto de Deportes y Juventud a desarrollar una hoja de ruta con fechas concretas sobre las que los diferentes estamentos del fútbol navarro (clubes, entrenadores, jugadores, etc) puedan trabajar.

"Es hora de avanzar, de asumir responsabilidades y no dejar que el Fútbol Autonómico agonice, y menos por omisión. Se necesitan medidas que promuevan el deporte y ayuden a ejercerlo y no prohibiciones", reclaman los entrenadores, para quienes el fútbol navarro "ha demostrado que se puede". "No podemos permitir que se pierda la ilusión. Solo queremos distrutar de nuestro deportes. Entrenar y competir", concluyen.

ADHESIONES AL COMUNICADO DE LOS ENTRENADORES DE 1ª AUTONÓMICA

CLUBES



01- C.D. Erriberri

02- C.D. Zirauki

03- C.D. Zarramonza

04- C.D. Avance

05- C.D. Azkoyen

06- C.D. Lagunak

07- C.D. Beti Casedano

08- C.D. Gares

09- C.D. Muskaria

10- C.D. Aluvión

11- C.D. Mendi

12- C.D. Aoiz

13- C.F Gazte Berriak

14- C.D. Infanzones

15- C. D. Ondalan

16- C.D. Arenas

17- C.D. Lezkairu

18- C.D. Idoya

19- C.A. Valtierrano

20- C.D Oberena

21- Lagun Artea F.T

22 - Aurrera de Lièdena

23 - CD Soto-Ibarbaso.

24- C.F. Beriain

25- C.D. Etxarri Aranatz

26 - C.D. Rotxapea

ENTRENADORES

AUTONÓMICA

01- Javier Serrano

02- Peio Mascaray

03- Iban Romo

04- Ivan Zaratiegui

05- Jesús Martín Dávila

06- Ambros Velasco

07- Javier Ubasos

08- Alberto Artigas

09- Victor Cuartero

10- Diego Burgui

11- Juan Gallardo

12- Jorge Heredia (Lagunak)

13- Josu Dominguez

14- Josemi Lopez

15- Miguel Gonzalez

16- Sergio Garcia

17- Ángel Falces

18 - Víctor Larreta

PREFERENTE

01- Carlos Cedeño (Ardoi)

02- Alberto Saiz (Azkarrena)

03- Alfredo Pérez (Larrate)

04- Jon Pérez (Amigó)

05- Luis Erro ( Ondalan)

06- Matías Pacífico (Valtierrano)

07- Sergio Perez ( Amaya )

08- Oscar Gómez (Lagunak)

09- Xabier Martínez (Lagunak)

10- Roberto Moreno( San Jorge)

11- Alberto Fernández (Beriain)

12- Murgui (Etxarri Aranatz)

13- Mikel Sánchez (Itaroa-Huarte)

14 - Miguel Izurdiaga (Rotxapea)

PRIMERA REGIONAL

01- Manolo Plano (Beriain)

02- Javier Ugalde ( Gares)

03- Francisco Javier Lameiriña (Erriberri)

04- Pablo Castro (Gazte Berriak)

05- Bruno Carlos (Aurrera de Liedena)

06- Pachi Hermoso de Mendoza (Arenas)

07-Luis Rodríguez(Universidad de Navarra).

08 Alvaro Garcia (Soto Ibarbaso)

09-Aingueru Goñi ( Cd Zarramonza)

10 - Antonio Santamaría (Rotxapea)

ÁRBITROS

Asociación Española de Arbitros

FEDERACIONES

01- Federación Navarra de Rugby