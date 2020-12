Del Amo pasa la pelota a Salud

La Federación Navarra de Fútbol (FNF) envió la tarde del lunes a los distintos clubes y al Instituto Navarro de Deporte (IND) su propuesta para que las distintas categorías de ámbito autonómico puedan comenzar a finales de enero –con la excepción de las competiciones de Juegos Deportivos de Navarra, que dependen directamente del IND–. De esta manera, la Federación se posiciona tras el comunicado publicado el pasado fin de semana, que está reslpaldado por 35 clubes y más de 60 entrenadores, en el que se pide una hoja de ruta clara para el comienzo de las competiciones. No obstante, la Federación es consciente de que no tiene la potestad para establecer unas fechas de inicio, sino que es el IND quien, de la mano de la Consejería de Salud, establecerá las fechas en función de la evolución de la pandemia.

La Federación y los clubes esgrimen que no se están produciendo contagios ni durante partidos ni entrenamientos, gracias a sus esfuerzos para que estos sean seguros, como se está demostrando en las competiciones de ámbito estatal, que sí se están disputando.

Así lo cree el presidente de la FNF, Rafa del Amo: "Vamos muy marcados por los números, pero sí que es verdad que nosotros ponemos sobre la mesa que en el deporte no se contagia nadie. Los contagios vienen cuando se baja la guardia en otro tipo de situaciones. Tenemos la prueba de Tercera y todas las competiciones estatales que se están celebrando. Se busca una normalidad cumpliendo los protocolos, que como tiene que ser son duros, pero la gente los está cumpliendo".

Es por eso que la Federación ha decidido publicar unas fechas de comienzo de las distintas categorías, sin saber si estas serán aprobadas o el momento en el que el IND tomará esa decisión. "Parece ser que el día 12 se va a hacer un análisis de los datos después de Navidad, pero no sabemos nada más. Nosotros marcamos unas fechas y si quieres tú (el IND), si los datos son malos, nos las quitas, como hicieron la primera vez. Pero nosotros aun así defenderemos que en el deporte la gente no se va a contagiar. Entiendo que, con la Navidad de por medio, no quieran o no puedan dar fechas. No pasa nada, las damos nosotros", manifiesta Del Amo.

El presidente asegura que en la Federación van a trabajar con esas fechas en mente, aun sabiendo que pueden acabar no siendo respaldadas, aunque también deja claro que en ese caso acatarán la decisión. "Para nosotros son fechas oficiales, aunque por encima de nosotros está el Instituto y Salud. Lógicamente, nosotros acataremos lo que sea, aunque podamos no estar de acuerdo. Nuestra gente necesita una hoja de ruta, un horizonte para poder hacer sus planes. Entre entrenadores, árbitros o jugadores hay más de 20.000 personas en Navarra".

Diferencia de trato

Por otro lado, Del Amo está "muy cabreado" porque entiende que en los últimos meses ha habido una "diferencia de trato" entre el deporte y la cultura. "Estoy muy a favor de que se vaya abriendo todo en el ámbito de la cultura, pero entiendo que no se puede dar esa diferencia de trato. El sábado pasado hubo 1.200 personas en el Navarra Arena. Fantástico, pero el fútbol es al aire libre. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué se nos ha tratado así de mal? Es una vergüenza el trato discriminatorio que se nos ha dado", remata Del Amo.

Sobre el comunicado, el presidente dice que entiende a los entrenadores y a los clubes. "Todo el movimiento que ha habido de entrenadores y de clubes me parece muy entendible, llevamos mes y medio o dos meses pudiendo entrenar 25 personas. Tiene que haber una hoja de ruta a partir de ahí".

La respuesta del IND

Al paso de estas noticias, Miguel Pozueta, director gerente del Instituto Navarro de Deporte, advierte que la Federación "no tiene la potestad" para establecer las fechas de inicio, algo que incluso "no depende" estrictamente del IND, sino que "se marcan desde Salud, según los datos epidemiológicos", a la vez que destaca que en los últimos meses se ha ido avanzando en distintos aspectos, como la presencia de público o los entrenamientos conjuntos. "Todo va a depender de los datos, si todo va bien igual no se puede empezar en esa fecha (la que ha marcado la Federación), pero sí en la primera de febrero. Nosotros desde el Instituto hemos trabajado para que se vaya abriendo todo, porque entendemos que el deporte es seguro".

Pozueta también se muestra extrañado de que la Federación haya decidido dar este paso, aunque opina que "ojalá se pueda llegar a esas fechas", y les lanza un dardo muy claro: "La Federación puede dar las fechas que quiera, pero es potestad del Gobierno de Navarra, y la que lo marque será Salud. Ojalá se pueda llegar a esas fechas, porque será una buena señal, pero no podemos decir que se vaya a comenzar en esas fechas por mucho que diga la Federación. Parece que en otras federaciones lo entienden, con el fútbol no sé, y todos quieren competir".

Un paso para posicionarse

Por su parte, Javier Serrano, entrenador del equipo de Primera Autonómica del Erri-Berri y uno de los impulsores del comunicado que ha desatado todo, comenta que dentro de este colectivo han visto con buenos ojos el "paso" de la Federación, y que lo ven como un acto de "posicionarse". "La Federación sabe las medidas que estamos tomando los clubes, siguiendo los protocolos que se marcaron desde el Gobierno y tiene la experiencia de todas las competiciones que se están haciendo y en las que no está habiendo contagios".

Entienden que la FNF debía hacerlo, ya que es la representante del fútbol navarro, "elegida por los distintos ámbitos del fútbol navarro". "En el comunicado, con todas las adhesiones que ha habido, se está viendo que el fútbol navarro, en su inmensa mayoría, está haciendo un gran esfuerzo en reducir al mínimo el riesgo y se está consiguiendo, pero resolución tras resolución, no vemos ningún avance", lamenta Serrano.

"Lo que peor llevamos es que desde el Instituto dicen que aunque se suspendan las categorías quieren promover el deporte, pero no vemos ningún tipo de iniciativa. No se está buscando una solución, se está prohibiendo. La salud es lo primero, en eso estamos todos de acuerdo, pero se ha visto que en el deporte no hay contagios. Se ha avanzado en algunos aspectos, pero en cuanto al fútbol base o autonómico ha habido una total falta de respuesta. Los clubes están haciendo muchos esfuerzos, pero no tiene ninguna repercusión para el Instituto", apunta el técnico del Erri-Berri.

En ese sentido, Serrano recalca que lo que necesitan los clubes es "una hoja de ruta clara sobre la que trabajar" y que "se asuman las responsabilidades para permitir el comienzo de las competiciones", algo en lo que no ha habido "ningún avance" incluso "cuando los datos han mejorado". " Te dicen que va a decidirse en función de los datos, pero cuando los datos han mejorado tampoco hemos tenido ningún avance. Nadie asume responsabilidades para dar un paso adelante, para establecer medidas y para ver cómo empezar a funcionar".

Los esfuerzos de los clubes

Serrano destaca que en su caso llevan "más de dos meses entrenando", con medidas de seguridad como mediciones de temperatura todos los días, el uso de dispensadores de gel, y el ir cambiados al campo para no usar vestuarios ni zonas comunes. "Sin embargo, hay un campo de tierra fuera que es público y puedes ver a 15 críos jugando sin ningún tipo de control ni nada. Todos somos conscientes de la situación, pero si todos estamos haciendo el esfuerzo para practicar el deporte de forma segura, pedimos que nos ayuden y que nos indiquen el camino, pero que no nos quiten la competición", manifestó Serrano.

Por último, el técnico de los de Olite advierte de que en el colectivo de entrenadores y clubes "no van a parar" y que podrían llevar a cavo "movilizaciones" en el caso de que se echen atrás estas fechas. "En principio vamos a tomar esa fecha como comienzo. Si vemos que no es así, plantearemos movilizaciones o algo distinto, pero no vamos a parar. Vamos a seguir buscando adhesiones, seguimos hablando con gente que pueda apoyarnos".