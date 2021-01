El Athletic destituye a Garitano

El Athletic ha anunciado que Gaizka Garitano deja de ser entrenador del Athletic. El club lo ha anunciado en un escueto comunicado en sus redes sociales. La victoria ante el Elche por la mínima esta tarde no ha servido para que el técnico de Derio salvara su puesto, después de muchas semanas en la cuerda floja. Todo apunta a que el asturiano Marcelino García Toral cogerá las riendas del equipo de forma inminente.



El club hacía pública una nota, apenas dos horas después de finalizar el Athletic-Elche, en la que explica que ha decidido relevar a Gaizka Garitano y su cuerpo técnico al frente del primer equipo, al que accedió el 5 de diciembre de 2018 desde el Bilbao Athletic, en el que llevaba desde julio de 2017. Llegó al primer equipo para relevar a Eduardo Berizzo, con el que el equipo había entrado en una situación clasificatoria muy comprometida.





LA FINAL DE COPA

UN ÚLTIMO TRAMO SIEMPRE CUESTIONADO

Garitano no solo salvó al equipo rojiblanco aquella temporada, si no que lo metió. Incluso hasta llegó a pelear por entrar en la Liga de Campeones, que tenía en el punto de mira cuando viajó a Getafe a pocas jornadas del final.Cayó en el Coliseum y al final se le fue hasta la Liga Europaen el que si hubiese entrado un remate tras un córner en el descuento de Iñigo Martínez que dio en el larguero hubiese obtenido el billete continental.Algo parecido le pasó en su segunda temporada, la primera completa, en la que, no obstante, sí, el partido fetiche de la afición rojiblanca. Al que más desea acudir y en el que el club vasco demuestra su poderosa capacidad de movilización.La final de los milagros para el equipo rojiblanco, queantes de que apareciesen Yuri Berchiche, dos veces, Iñaki Williams, y una eterna tanda de penaltis precisamente ante el Elche, rival en la última victoria de la era Garitano, para rescatarlo.El gol de Yuri en Los Cármenes antes de que llegasen la pandemia y el confinamiento supuso el mejor momento de Garitano al frente del equipo rojiblanco. Aunque no pudo pelear por ganarla, y clasificarse de paso para la Europa League porque los dos equipos, Athletic y Real Sociedad, que será su rival,Vía Liga, Europa se le volvió a escapar al Athletic a poco del final. En unen San Mamés tras una expulsión a Unai Simón en los primeros minutos. Era la penúltima jornada y esa derrota, sumada al 4-0 de la última en Granada, empezaron a predisponer a los aficionados contra el técnico.Así, arrancó un curso que dificultaba la pandemia y en el que el Athleticy los resultados como para cambiar la opinión sobre Gaizka fuera y dentro del club, donde sus apoyos, por lo que se ve no lo suficientemente válidos, eran el presiente Aitor Elizegi y el director deportivo, Rafa Alkorta.Parecía que el técnico cogía aire con cada victoria espaciada que lograba, pero no. Llegó el partido ante el Elche, el Athletic ganó y haciendo además uno de sus mejores encuentros. Pero Garitano, a pesar de, ya es historiaEl Athletic "desea, el esfuerzo y la dedicación mostradas desde que tomaron las riendas del primer equipo en una delicada situación deportiva, trabajando siempre en pro de la entidad rojiblanca. De la misma forma, quiere desearles lo mejor de cara al futuro", ha señalado el club en relación al cuerpo técnico.En cuanto al sustituto, el club no ha aclarado su nombre en dicha publicación, aunque el nombre que más suena es el deLa forma en que se ha producido el cese, anunciado tras ganar al Elche, apunta a que la decisión ya estabael pasado 31 de diciembre, derbi en el que el equipo ofreció una muy pobre imagen.