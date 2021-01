Andoni Alonso: "Hemos tratado de tú a tú al Betis"

Mutilva – El entrenador de la Mutilvera, Andoni Alonso, se mostró muy satisfecho por la actitud y el rendimiento del equipo, que llegó a ponerse por delante en el marcador, ante todo un Betis. Asimismo, el técnico lamentó que el conjunto bético le diera la vuelta al partido "con dos chispazos" en poco más de un minuto.

"Iniciamos muy bien el partido, con una ocasión muy clara y después el gol. Estábamos cómodos, bien, llegando con peligro al espacio. Ellos han tenido un rato bueno, hacia el minuto 25, con un par de ocasiones por banda, pero estábamos cómodos tanto ofensiva como defensivamente. Luego, en dos chispazos, con esa falta por la escuadra y un tiro de fuera del área, han remontado en situaciones que parecían bastante menos claras", explicó.

Andoni Alonso elogió la reacción de sus jugadores tras los goles béticos. "El equipo se repuso bien y tuvo ocasiones claras aprovechando el espacio a la espalda. La pena es que las nuestras no han entrado y que ellos han metido las más difíciles. Pero bueno, me quedo con la actitud del equipo en la primera parte, que ha sido formidable, espectacular, tratando de tú a tú al Betis. y con la respuesta a los goles. El equipo se ha entregado y ha demostrado que puede aspirar a lo que quiera. No le hemos perdido la cara al partido en ningún momento y hemos buscado un gol que nos acercara a la prórroga hasta el final".

El entrenador de la Mutilvera quiso agradecer a sus jugadores el esfuerzo realizado y les aconsejó que disfruten del momento. "Que lo aprovechen, porque es un premio por todo lo que han trabajado anteriormente. Les he dicho que estén orgullosos de lo que han hecho hoy (por ayer) en Mutilva. Al final, cada partido es un aprendizaje nuevo, son experiencias que metemos en la mochila para que nos sirvan en el futuro. Hoy ha sido un aprendizaje bárbaro", reflexionó.

Por último, Andoni Alonso explicó lo qué le dijo a Manuel Pellegrini al término del encuentro. "Coincidí con él en un hotel de Manchester cuando él estaba entrenando al City. Justo llegué cuando él se marchaba, así que no llegamos a coincidir. Era solo eso, una mera anécdota, y por supuesto que le he deseado mucha suerte en Liga y en Copa", concluyó.

Briñol, de nuevo goleador Javier Briñol, que ya anotó el tanto ante el Racing, volvió a meter ayer otro de los goles más importantes de la historia del club. "Para el equipo, hubiera sido mejor meterlo al final, con cero cero y en el noventa. Pero bueno, no hay que darle muchas vueltas. El gol llega cuando llega y por lo menos ha llegado", señaló.

Pese a la derrota, el delantero se mostró muy orgulloso por haber jugado contra un Primera. "Es un premio enorme estar aquí. Siempre intentamos sentirnos profesionales y partidos asi son los que te marcan. Encima, han venido casi con todo. Hemos visto que podemos competir contra un Primera y lo tenemos que trasladar a nuestra liga para mantenernos en Segunda B", concluyó.

Entrenador del Betis. Manuel Pellegrini comentó tras el duelo ante la Mutilvera que el equipo había logrado el objetivo principal, pasar de ronda. "Nuestra obligación era ganar. Sabíamos que ellos iban a jugar con mucha motivación y encima comenzamos perdiendo en un balón parado que nos convirtieron. Luego, el equipo cogió el control, pudimos dar la vuelta al choque y finiquitarlo con el tercero", explicó. El técnico chileno se mostró satisfecho por la actuación de sus laterales, Miranda y Emerson y por Juanmi, un jugador "que ha estado mucho tiempo lesionado. A ver si poco a poco se pone a punto porque es un futbolista muy útil para nosotros", concluyó.

