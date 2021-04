Los focos puestos en la Peña Sport

La fase de ascenso a Segunda RFEF empieza este fin de semana y seis equipos navarros pelearán en primera instancia por dos billetes, aunque una de ellas parece tener nombre y apellidos. La Peña Sport, después de realizar una formidable primera fase, parte con una ventaja considerable, que puede ser definitiva.

Por tanto, los otros cinco equipos, que se encuentran comprendidos en tres puntos, pelearán por la plaza restante, a pesar de que una vez finalice esta segunda fase, los cuatro que no consigan ascender dispondrán de la última bala.

Beti Kozkor-Cirbonero

No es un partido más



sábado, 16.30 h.

BETI KOZKOR Rodri tiene la baja de Orgi.

CIRBONERO Sergio Vázquez tiene a todos disponibles.

Árbitro Pablo Allo Martínez

La fase de ascenso no es un partido más. Eso lo tienen claro en Lekunberri, a pesar de que, como se sincera Rodri, "ha perdido la esencia. La cabeza del jugador se tiene que adaptar porque no es un partido cualquiera". Para el técnico del Beti Kozkor, el Cirbonero es un equipo "muy potente, con jugadores muy veteranos y probablemente con el mejor juego posicional de la categoría". "Llegamos en buena dinámica, porque en los últimos partidos que hemos disputado hemos conseguido un empate y tres victorias. Vamos a tener que hacer un partido completo, ellos no han perdido en casa", señala Sergio Vázquez.

San Juan-Ardoi

El nuevo rival a batir



sábado, 17.00 h.

SAN JUAN Bebeto tiene la baja de Miguel Lezáun

ARDOI Íñigo Ardanaz tiene la baja de Madariaga por sanción y Dani Blanco es duda.

Árbitro David Pérez García.

San Juan y Ardoi regresan a la competición después de descansar la última jornada. Los primeros disputan su séptima fase de ascenso –la sexta con Bebeto– mientras que los segundos disputan la primera. "El equipo llega bien, con ilusión y con ganas. Va a ser una fase difícil, porque cada equipo quiere hacerlo bien", apunta Bebeto. Por su parte, Íñigo Ardanaz considera clave "el primer partido, porque el San Juan se puede poner a seis puntos. Es crucial. Es un equipo que hace las cosa bien y que, además, tiene un gran entrenador".

Valle de Egüés-Peña Sport

Con los ojos puestos en Lekunberri



sábado, 17.00 h.

VALLE DE EGÜÉS César Sánchez tiene a todos disponibles.

PEÑA SPORT Unai Jáuregui no puede contar ni con Edu ni con Juan, sancionados.

Árbitro David Azcona.

La ecuación para la Peña Sport es sencilla. Ganar y que no lo haga el Beti Kozkor. Con eso, los de Tafalla son equipo de Segunda RFEF. Para ello deben superar a un Valle de Egüés que no quiere vivir de las rentas y promete "competir para sacar el máximo número de puntos posibles". Para ello, los de César Sánchez deben "minimizar errores e igualar su nivel". "Queremos sentenciar el ascenso cuanto antes. No tenemos que demostrar nada. Va a ser un partido duro en un campo pequeño, como fue contra el Cirbonero", asegura Unai Jáuregui.

Pamplona-Cortes

A por el play off sin presión



sábado, 16.00 h.

PAMPLONA Aritz Gomara tiene las bajas de Razkin y Asiáin.

CORTES Rafa Bericat no puede contar con Álvaro Sánchez ni con Mikel Guiral.

Árbitro Ander Ezquerra.

Con un sabor agridulce de haber conseguido el objetivo de la permanencia, pero con el lamento de no haber podido saborear la tercera plaza afronta el Pamplona una segunda oportunidad de meterse al play off. "Estamos con mucha ilusión por conseguir una de esas dos plazas y ello pasa por empezar bien en casa", comenta Aritz Gomara. "Nos queremos meter en el play off, vamos a intentarlo sin la presión del descenso. Queremos seguir como este final de primera fase", desea Rafa Bericat. El Cortes encadena siete partidos sin perder.

Itaroa Huarte-Murchante

Nada que perder



sábado, 16.30 h.

ITAROA HUARTE Pedro Sánchez tiene las bajas de Arratibel y Barberena, por lesión, y Aranguren, por sanción.

MURCHANTE Rubén López tiene las bajas de Ríchard, Agustín, Diego Ruberte, Diego Sánchez y Daniel, por lesión, y Fernando por sanción.

Árbitro Gaizka Legarra.

Para Pedro Sánchez, entrenador del Itaroa Huarte, las dos primeras jornadas son clave porque, "a pesar de que no tenemos nada que perder, tenemos mucho por ganar. Las dos próximas jornadas te pueden decir si aspiras o no a los dos puestos de play off". Por su parte, al Murchante le ha costado cara la permanencia. Rubén López reconoce estar "muy justos de efectivos" y espera poder "competir ante un equipo que tiene buen trato de bañón y gente determinante arriba".

Burladés-Cantolagua

No dan el curso por finalizado



sábado, 17.30 h.

BURLADÉS Jonathan Unanua no puede contar con Xabier Arenaz.

CANTOLAGUA Javier Pascual tiene las bajas de Arcelus y Otxandorena por lesión y la de Ongay por sanción.

Árbitro Alberto Labiano.

El Burladés y el Cantolagua terminaron la primera fase con emociones diferentes. Los de Ripagaina consiguieron la permanencia, mientras que los de Sangüesa estuvieron a punto de colarse entre los tres primeros. "El equipo no da la temporada por finalizada. Ahora estamos sin presión por la permanencia, pero no estábamos diseñados para esta batalla", apunta Javier Pascual. "Un partido crucial para tener alguna opción de aspirar a los dos puestos. Es un equipo bien trabajado que en 2021 apenas ha perdido un partido", señala Jonathan Unanua.

Beti Onak-Bidezarra

Toca levantarse del golpe



sábado, 16.30 h.

BETI ONAK Ángel Arizcuren tiene las bajas de Gastón y Eguílaz.

BIDEZARRA Mikel González tiene las bajas de Alberto y Ander y las dudas de Javi y Roberto.

Árbitro Miguel Beaumont.

"Nos costó muy caro el último partido. Fue un golpe duro porque era una posibilidad luchar por el ascenso", analiza Ángel Arizcuren sobre la primera fase. Ahora, el Beti Onak luchará por la permanencia ante el Bidezarra, de quien asegura que "no tiene los puntos que merece". Por su parte, Mikel González admite que perder en el último minuto le produjo sensaciones "duras" para acabar la fase, pero el equipo se encuentra "a cuatro puntos de la permenancia y hay que luchar" en un partido "complicado porque ellos tendrán el balón".

Txantrea-Fontellas

Estreno en el banquillo



sábado, 16.30 h.

TXANTREA Jaime Sánchez tiene la baja de Jonathan Serrano.

FONTELLAS José Ángel Catalánllega con dos bajas por lesión y una por sanción.

Árbitro Joseba Gondán.

Jaime Sánchez comienza una nueva andadura en Tercera, esta vez al frente del Txantrea. "Ha sido una semana con poco tiempo, pero hay que darle tranquilidad al equipo. He tenido 22 tíos entrenando como animales y empezamos una liga de 10 partidos", menciona. Por su parte, José Ángel Catalán no oculta la incertidumbre de ver cómo se comporta su rival. "Llegan en muy buena dinámica y tiene jugadores con gol y con confianza. Nosotros llegamos con cinco derrotas y tenemos que dejar la portería a cero para puntuar", comenta.

Subiza-Baztan

Confiados en dar la talla



domingo, 16.30 h.

SUBIZA Jorge Sola tiene las bajas de San Martín, Sampedro, Vicuña y Fermín.

BAZTAN Igotz Garde tiene las bajas de Mikel Azpiroz y de Asier Lizartza.

Árbitro Stevens Suárez.

Subiza y Baztan se miden en un partido en busca de conseguir la permanencia. Los locales están "terminando de adaptarse, llevamos dos semanas con entrenamientos. Los jugadores están muy motivados, pero todos los partidos van a ser muy complicados", reconoce Jorge Sola, mientras que los visitantes, en palabras de Igotz Garde, esperan "dar la talla en esta segunda fase. No va a ser fácil, porque todos los rivales son competitivos. Nos medimos a un rival bueno, que sabe a lo que juega y puede ser un partido con ocasiones".

Corellano-Lourdes

Corella se prepara



domingo, 17.00 h.

CORELLANO Adolfo Echeverría tiene tres sancionados y las bajas de Israel, Íñigo y Rubén por lesión.

LOURDES Javier Serrano tiene la baja de Gorka.

Árbitro Fernando Castillejo.

"Esta es mi guerra y quedan diez partidos", anuncia Adolfo Echeverría, que considera que los 24 puntos con los que empieza el Corellano son "buenos para esta segunda fase". Sin embargo, el técnico avisa de que su equipo debe "intentar rendir y evitar confiarse, pero hay que conseguir la permanencia porque hay equipo". "Ir a Corella es una de las empresas más difíciles que nos quedan por jugar, pero estamos ahora mismo en la mejor racha de puntos de la temporada y tenemos que aprovecharla", apunta Javier Serrano.

River Ega-Peña Azagresa

Nueva fase, misma meta



domingo, 17.00 h.

RIVER EGA Todavía se desconoce el sustituto de Oskar Resano.

PEÑA AZAGRESA Raúl Marco no puede contar con Miguel y Héctor.

Árbitro Óscar Garciandía.

Nueva fase, pero misma meta para el River Ega y la Peña Azagresa.#Los de Andosilla, que estrenan técnico en su banquillo después del cese de Oskar Resano, son el equipo que peor parte en la lucha por la permanencia, con tan solo 14 puntos obtenidos en la primera fase. Por su parte, la Peña Azagresa quiere seguir haciendo del Miguel Sola un fortín y su técnico, Raúl Marco, confía "en poder mejorar los resultados fuera de casa, porque esta temporada nos cuesta y tenemos ganas de volver a competir y de sacar los puntos".