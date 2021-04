El sexto ascenso de Fermín Úriz a Segunda División B

A sus casi 33 años –los cumple en apenas un mes– Fermín Úriz es el jugador que más ascensos a Segunda División B ha conseguido. El último, el celebrado este pasado fin de semana. "Este ascenso es más light que otros porque con la creación de la nueva categoría es un ascenso distinto, pero como el año ha sido muy raro había que adaptarse a todo tipo de circunstancias. Es el premio a una temporada extraña".

Y es que, a pesar de los números que ha firmado la Peña Sport, la realidad es que el club de Tafalla contó con nueve jugadores el pasado mes de julio. "Al cortarse antes la pasada temporada te quedas con malas sensaciones porque no alcanzas la fase. Con eso y el cambio de entrenador llegaron pocas renovaciones y tardaron en llegar los fichajes, por el año que hicimos o por otras circunstancias", reconoce el capitán.

Pese a las adversidades de principio de temporada, el equipo supo reponerse. La clave ha sido "la disposición del grupo, por lo que dice la gente, había más nivel en el grupo A, pero ahora hemos llegado y de dos partidos hemos ganado los dos. De momento no me han demostrado que haya más nivel que el nuestro", se sincera.

Con siete tantos en el presente curso, conseguir el pichichi sería poner la guinda al pastel, pero "ahora ya está difícil, porque Isaac –que cuenta con 11 tantos– ha cogido la confianza y entiendo que va a tener más posibilidades. Supongo, pero no sé, que Unai repartirá minutos entre los que menos han jugado porque también se lo han ganado", expone.

En cuanto a la temporada realizada hasta ahora, porque al calendario de la Peña Sport le restan cuatro jornadas, Fermín Úriz valora que "personalmente me costó arrancar, porque ya tengo una edad y al principio cuesta más. Cuando coges más ritmo de competición y confianza las cosas van mejor y ahora creo que estoy en buen momento. A nivel de equipo creo que hemos sido un equipo muy regular. Ningún partido lo hemos ganado con resultado abultado, pero al final son 16 victorias, 5 empatados y una derrota, contra el Fontellas, que no esperaba nadie y sí que es verdad que hemos sido un poco conformistas con los resultados. Ha sido una gran temporada".

Aun así, un día de ascenso es especial. Con el pitido final del árbitro, al atacante le entró "un subidón pero era lo esperado. Teníamos muchos match ball, porque si no era un día iba a ser al siguiente. Siempre estás con los nervios de día grande. Había un ambientazo. Sí que es verdad que un amigo me escribió un mensaje con un mensaje "ascenso número..." le dije seis y me dijo que ni los celebraba ya, pero al final claro que los celebras".

El idilio de Fermín Úriz con las celebraciones comenzó en 2009/2010. Después de tres eliminatorias, los tafalleses vencieron en la última al Las Palmas Atlético. En aquel equipo jugaban jugadores de la talla de Vitolo, Roque Mesa, Vicente Gómez, David Simón, Jonathan Viera o Aythami.

Foto de archivo de las alineaciones probables de aquel partido.

Jonathan Viera trata de irse de Jon Goñi. Foto de archivo.

Sin embargo, el recuerdo más especial de Fermín tiene que ver con el de la 2011/2012. La Peña Sport le guardó la ficha a pesar de que se fue de Erasmus y en la fase de ascenso "todo el mundo estaba con el depósito medio vacío y yo con 23 años llegué con buen momento de forma. Ascendimos contra el Racing B y metí gol en las tres eliminatorias", rememora.

En la 2014/2015 llegó el tercero. "Subimos en Formentera. La celebración, al subir en Formentera, fuimos corriendo al hotel a coger las cosas para pasar la noche en Ibiza. La noche en Ibiza, se queda en Ibiza. Luego todos de empalmada al avión".

Al año siguiente con una beca internacional, la seguridad social "no le dejaba trabajar y en la Peña cotizábamos. Me fui a Mutilva con Unai y subimos con el Conquense en Cuenca pero ya me había ido a Panamá a hacer la beca. En el último, subimos contra el Naxara", concluye.

El fútbol internacional llamó a la puerta de Fermín Úriz. El Thanh Hoa de Vietnam, el Inter Turku de Finlandia y el Pogon Siedlce de Polonia –con el que probó tres semanas– le tentaron. Pero el pamplonés reconoce que "en la Peña siempre me han tratado muy bien y los vestuarios son muy sanos". Un ejemplo es que De Frutos, Iván Rubio y él tienen entradas para la Eurocopa en Dublín, que están a la espera de poder viajar.