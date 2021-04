El Real Madrid empata y se aleja del título

El Real Madrid no pudo pasar del empate sin goles, en casa ante el Betis, y dio así un gran paso atrás en sus aspiraciones al título liguero. Bajo la intensa lluvia que cayó durante casi todo el partido, el equipo de Zidane no supo romper el entramado defensivo de un Betis que no le discutió la posesión del balón y prefirió estar agazapado para salir a la contra y tener ocasiones como la de Borja Iglesias solo ante Courtois en el primer tiempo. En la imagen, Hazard ante Guido Carrillo.