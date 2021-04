Victoria a placer

Osasuna Promesas se impuso con comodidad al Laredo (3-1) en las Instalaciones de Tajonar, en lo que fue la jornada número cuatro de esta segunda fase.

El encuentro comenzó desarrollándose de manera trabada, consecuencia de las numerosas imprecisiones por parte de ambos equipos. Un Osasuna repleto de rotaciones en el once inicial, se mantenía firme atrás pero tenía dificultades en la delantera. El conjunto ofensivo formado por Jony y Joel en las puntas, y Córdoba y Álvaro acostados en las bandas, atravesaba serios problemas para entrar en juego y, cuando lo hacían, los errores eran los que mandaban.

Ya en el minuto cuatro avisaba el Laredo aprovechándose del error en la salida de balón de Ibaider. La pelota caía en los pies de Vinaeta, que mediante un disparo cruzado obligaba a Iván Martinez a repeler el esférico.

Cinco minutos más tarde eran los rojillos quienes golpeaban. Una buena jugada trenzada por Gorka y Álvaro desembocaba en el centro que rechazaba la zaga rival, cuyo rechace mandaba Ibáñez a córner.

Transcurría un primer acto en el que el centro del campo fue la zona del verde protagonista hasta que llegaban los cinco minutos que cambiaban por completo el guion del partido. Un penalti transformado por Córdoba primero, y una roja para el conjunto cántabro después, dejaban a los navarros en una posición muy cómoda al filo del descanso.

Tras el paso por los vestuarios Castillejo introducía a Aimar con la intención de mover la pelota y generar huecos ante la superioridad numérica. Sin embargo, sonaba la flauta de nuevo para los rojillos cuando Pedrero, guardameta del Laredo, barría por completo al recién ingresado Aimar y veía la cartulina roja.

Ante esta nueva circustancia, el filial rojillo embotellaba a un Laredo que cerraba bien los huecos con tan solo nueve jugadores en el campo. Un remate de Santafé y otro zapatazo de Aimar sellaban una cómoda victoria. El Laredo conseguía el gol del honor en el último suspiro tras una falta botada en la que Iván Martínez erraba, dejando un rechace del que Goñi sacaba partido.

santi castillejo

"cualquiera puede jugar"

Entrenador. Santi Castillejo, entrenador del filial rojillo, compareció ante los medios al final del partido. "No me ha gustado cómo hemos empezado el partido. Luego hemos ido a mejor. Con las expulsiones el partido ha sido raro. Al final lo importante es no perder la cabeza y que no te creen peligro", valoraba el míster el encuentro de los suyos. "Creo que en general todo el mundo está cumpliendo. Eso es importante, porque se ve que tenemos una plantilla en la que cualquiera puede jugar", afirmaba Castillejo sobre las rotaciones en el once inicial. "Posiblemente, al equipo le ha faltado algo de chispa arriba", finalizaba el entrenador navarro.