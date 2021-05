Julio Iricibar, 100 partidos defendiendo la portería del Izarra

No está siendo la mejor temporada del Izarra en Segunda B una vez se confirmó que, con la aparición de la Primera RFEF, dejará de competir en la tercera categoría del fútbol nacional, pero ahora, inmerso en la lucha por evitar descender hasta la quinta, el equipo solo piensa en su próximo compromiso, ante el Leioa, en el que puede cerrar la permanencia en Segunda RFEF.



Es en esta Segunda RFEF en la que quiere seguir agrandando su historia con el Izarra el portero Julio Iricíbar, que cumplió ante el Portugalete los 100 partidos defendiendo la portería del cuadro de Merkatondoa. Iricíbar, que llegó en junio de 2017, disfruta de su tercera campaña en Estella, después de que la pasada temporada formase parte de las filas del UCAM Murcia.



El culpable de su aterrizaje en Merkatondoa fue Borja Jiménez, con el que coincidió en el Valladolid Promesas. "Me dijeron que necesitaba portero, me puso en contacto con Canela y entre él y yo hablamos para venir aquí", rememora el meta, que añade que "estoy cerca de casa, cómodo, es un club muy familiar. El presidente hace que todo sea muy cercano, con la afición congenio muy bien. Todo muy bien, si no no hubiera vuelto".



Su partido 100 lo celebró con triunfo ante el Portugalete, pero Julio reconoce que "está siendo una temporada complicada, aunque ahora estamos viviendo momentos muy bonitos. Es verdad que el fútbol en la primera fase no estaba siendo justo con nosotros, nos estaba dando la espalda. Ahora, en esta segunda fase, tenemos una racha increíble de 5 victorias en 6 partidos. El equipo está trabajando muy bien y ahora la suerte, que en el fútbol es muy importante, está de cara. El equipo está trabajando como lo ha ido haciendo desde el primer día. No hemos cambiado nada, son rachas en el mundo del fútbol. Importa que la pelota entre o no entre. Ahora nos está entrando y a los rivales no. Es verdad que todos han dado un paso adelante para lograr el objetivo. Es un cúmulo de varias cosas".





?? 52' | 0-1 | ¡¡¡GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL SERGIO SERGIO SERGIOOOO SÁNCHEEEEEEZ!!!



Córner de @dgallego11 al interior del área y aparece @9SergioSanchez como un cazagoles para reventar el esférico. ¡VAMOS!#PortugaleteIzarra#3Finales#AupaIzarra ???? pic.twitter.com/LViITR0rce — CD Izarra (@CD_Izarra) May 9, 2021

El partido de ayer se empezó a ganar en la previa. Nuestro entrenador @3pabloalvarez sorprendió a la plantilla preparando a cada uno una cartulina con unas fotos y un mensaje de sus familiares para motivarles.



Espectacular el trabajo del míster y el tiempo que invirtió ?????????? pic.twitter.com/gkbVyJ1Rns — CD Izarra (@CD_Izarra) April 26, 2021

El Izarra se ha asegurado quedar tercero en su grupo, y tiene ante sí el objetivo de no ser el peor tercero, pues ese es el último equipo que desciende. Para evitarlo,. "Tenemos unas ganas terribles porque lo que ha logrado el equipo en esta segunda fase es de admirar. El equipo ha hecho un trabajo invisible tremendo al que le ha costado recoger sus frutos y ahora por fin tenemos esa oportunidad de ganar sí o sí porque tanto el equipo, el club y la afición se lo merecen".Parte de la culpa de la remontada del Izarra la tiene Pablo Álvarez. El técnico fue cesado debido a los malos resultados en la primera fase, pero desde que ha vuelto los resultados son inmejorables. "Pablo está haciendo un trabajo inmenso.. Desde el primer momento que llegó al Izarra lo ha dado todo por este club y lo seguirá haciendo como se está viendo con estos detalles. Ese detalle para cualquiera puede ser insignificante, pero para nosotros fue inmenso. Salir al campo pensando en tu familia y en toda la gente que tienes detrás es un plus de energía terrible. Dice mucho de lo buena persona que es, se lo agradecimos en el campo ganando", se sincera Iricíbar.El técnico madrileño tuvo el detalle de decorar el vestuario de Merkatondoa con cartulinas dedicadas a los jugadores por las familias. "En el mundo del fútbol cuando las cosas van bien todos somos muy guapos, y todo es muy bonito. Pero te tienes que quedar cuando las cosas han ido mal, porque ahí están los verdaderamente importantes: tu familia, tu pareja o tus amigos y así lo reflejó el míster", expone el portero, que concluye reconociendo, sobre la Primera y Segunda RFEF que "no sé yo si va a ser muy diferente, porque nos pintaron a principio de temporada que la Primera RFEF muy bonita, que si un mínimo, que si televisión€ y yo no sé si va a haber mucha diferencia. La mayor va a ser la zona geográfica porque los viajes van a ser más largos. Pero han habido equipazos este año que han bajado a Tercera. Está el fútbol cada vez más complicado y por eso me repito que es de admirar esa segunda fase que está haciendo el Izarra".