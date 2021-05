El Izarra, salvado a falta de un partido (4-1)

La salvación para los de Estella pasaba por ganar en casa. Una certeza que había creado mucha expectación en Merkatondoa y que arrancó antes incluso de empezar el partido con un pasillo de familiares y amigos a los jugadores del Izarra. Un arreón de optimismo que se notó en los primeros minutos en los que los locales entraron enchufados encerrando al Leioa en su campo. Fruto de este entrega fue el centro que lanzó Javi Gómez y que Laborda peinó con precisión quirúrgica hasta el fondo de la red. Era el minuto 16 y todo parecía encaminado. Pero no. El Izarra si no aprieta; si no vence los duelos, acaba sufriendo y es lo que le pasó al final de la primera parte cuando dio un paso atrás y comenzó a especular con el resultado. El Leioa se lo creyó y Goti remató a bocajarro un balón suelto en el área. Fueron los minutos más difíciles del partido para los locales que no terminaban de reencontrarse con la concentración, algo que hizo que el descanso fuera una solución a males mayores.

En la reanudación el Izarra pasó por encima de un Leioa ya descendido que no opuso resistencia y que tampoco creo ocasiones de gol. Todo lo contrario que el Izarra que cantó los goles de Sergio Sánchez, Gallego y el recién entrado en el terreno de juego Darío Guti. Una victoria que a falta del último partido sella de manera definitiva la permanencia en una extraña temporada.

Pablo Álvarez

"Es lo más parecido a un milagro"

Final. Pese a la victoria, los aficionados y jugadores no pudieron celebrar la salvación en Merkatondoa, el resultado pendiente de Las Rozas se lo impidió al finalizar el partido. El técnico Pablo Álvarez aseguró que las seis victorias en siete partidos, "si no es un milagro es lo más parecido". Álvarez declinó responder a las preguntas de quienes lo ven la temporada que viene en su anterior equipo el Navalcarnero. Ahora lo importante es que el Izarra haya conseguido la salvación, algo que se merecen estos jugadores".



Izarra 4

Leioa1

Izarra Iricibar, Eneko, Gallego, Cabrera; Laborda, (Yoldi, m.84); Javi Gómez (Dario Guti, m.80), Parra, S. Sánchez; Eguaras (Oli, m.64), Galarza, Rúper.

Leioa De Miguel, Etxebarria, Berasaluce (Pradera), Juaristi, Goti, Garai, Yurrebaso, Cabral (Unanue, m.83), Agirrezabala (Marce. m46), López (García, m.72), Gutiérrez (Mayordomo, m.72).

Goles 1-0, m.16: Laborda; 1-1, m.40: Goti; 2-1, m.55: Sergio Sánchez; 3-1, m.74: Gallego; 4-1, m.86: Dario Guti,

Árbitro Saiz Pérez (Colegio Catalán), acompañado por Bondía López y Alins Rodríguez. Amonestó a los locales Rúper y Eguaras.

Estadio Merkatondoa con 400 espectadores.