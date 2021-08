Presentación de Alexander Sorloth: "Estoy preparado para jugar"

Alexander Sorloth se ha deshecho en elogios hacia la Real Sociedad en su presentación como nuevo jugador del equipo blanquiazul. Se ha mostrado ambicioso, aunque no ha querido pronunciarse sobre una cantidad de goles al final del campeonato. Si ha reconocido que desde joven siempre se ha fijado en Didier Drogba.

"Estoy encantado de estar aquí". Estas han sido las primeras palabras que ha pronunciado Alexander Sorloth en su primera comparecencia como jugador de la Real Sociedad ante los medios de comunicación. "Tenía muchas ganas de venir. Estoy encantado con la ambición, la juventud y el estilo de fútbol, muy atacante y con muy buena defensa", ha destacado el noruego, cuyo objetivo no es otro que "contribuir a todo eso y triunfar". En el poco tiempo que ha estado en Donostia, afirma que le "encanta" la ciudad, le parece "fantástica" y cree que tanto él como su novia y su familia "vamos a estar muy contentos aquí".

A la hora de definirse, Sorloht dice de sí mismo que es "un delantero grande, físico, me gusta ir por detrás del defensa, me gusta marcar sobre todo y asistir a los demás". Va más allá: "Soy un jugador de equipo, mi objetivo es ayudar y hacer mi trabajo".

Lo que más le ha atraído para acabar aceptando la propuesta de la Real es "el paquete completo". Y lo explica: "Lo más importante es lo que está pasando a nivel deportivo. El equipo está progresando año tras año, Quiero jugar en Europa y es importante jugar en un equipo que siempre compite". En su opinión, "en este tipo de fútbol, se marcan muchos goles. Quiero marcar goles".

Viene cedido y la Real se guarda una opción de compra, de la que Aperribay no ha soltado prenda. Sorloth no mira más allá de esta temporada: "Solo estoy enfocado en el primer año y hacerlo bien. Estoy feliz. Si están todos felices conmigo, ya veremos".

Por su físico y por su nacionalidad, las comparaciones con Haaland, el delantero del Borussia Dortmund, son numerosas. El 'pasa' de las mismas: "No es nada en lo que pienso, solo pienso en mí y en lo que puedo hacer". Habla maravillas de su paso por Turquia, pero no así de su experiencia en la Liga alemana, que la ha pasado por alto: "En Turquía fue increíble, una experiencia muy buena, marcando muchos goles, en un equipo muy bueno, siempre en las primeras posiciones. Jugué en todas los partidos". No quiere acordarse de su año irregular en el Leipzig: "Solo quiero enfocarme en pensar en positivo. Marqué algunos goles importantes allí, pero siempre pensando en positivo y quiero seguir aquí en San Sebastián".

Sobre si está para jugar este sábado ante el Levante, Sorloth se ofrece a Imanol Alguacil, aunque no se ve para ser titular: "Físicamente estoy muy bien. Hoy es el primer entrenamiento, pero no entrenaba desde el domingo pasado. Estoy preparado, no para empezar de inicio, pero sí para estar en el equipo".

Reconoció que todavía no ha podido hablar con Martín Odegard, pero que lo hará el domingo en la concentración con Noruega. Sí ha podido hacerlo con los que serán sus nuevos compañeros. "Estoy muy contento que me han dado la bienvenida. Parecen chicos majos", sostiene el flamante fichaje txuri-urdin. Los elogios son constantes: "Son muy técnicos, quiere jugar a futbol, atacar y presionar". Ha tenido, asimismo, muy buenas palabras, hacia Aleander Isak. "Es un gran jugador, muy bueno y con mucho apetito", considera el noruego, para quien "podemos jugar juntos, los dos somos rápidos, Si jugamos en pareja podemos marcar muchos goles". No le gusta ponerse número. "Lo primero que quiero es jugar en el once inicial", advierte.