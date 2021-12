En busca del sueño rojillo

Pamplona – Noa González está disputando la competición mixta del Torneo Interescolar en el equipo de Cardenal Ilundáin. A sus 11 años, su talento para jugar a fútbol ha servido para llamar la atención de Osasuna y la selección navarra. "Es la pasión de Noa, ella quiere dedicarse a esto y aspira a jugar en Osasuna Femenino, e incluso se emociona con el PSG y otros equipos de élite", asegura su madre.

La joven ha participado en torneos nacionales como el Pinares Cup en Tarazona, ene l que fue elegida una de las once mejores jugadoras del campeonato y la única chica entre 500 jugadores convocados. Equipos como Barça, Real Sociedad y Valladolid compitieron también en la competición y algunos se fijaron en ella.

En Gazte Berriak, equipo en el que juega desde siempre, es la única chica entre sus compañeros, pero ella dice sentirse muy cómoda y todavía no quiere irse a uno femenino. "Jugar contra chicos es para ella lo normal, se siente muy integrada y es lo que ha hecho toda su vida", dice Pedro González, padre y entrenador de la niña. En su club no hay posibilidad de hacer un equipo de chicas al no contar con el número necesario. Su padre, al ser también su preparador, tiene una visión más técnica, y admite estar muy contento con su hija: "Noa no se achanta, ella tiene el nivel e incluso más del de su edad y en cada partido da un poco más".

Noa González tiene la vista puesta en su futuro equipo femenino, posiblemente Lagunak o Amigó, interesados ya en ella. "Jugar con chicas y con chicos es muy diferente, con ellos es más intenso, hay más contacto, y con ellas es un juego más estático y lento", confiesa la jugadora de Gazte Berriak.

Desde siempre el fútbol ha sido la perdición de Noa González, que empezó a jugar cuando tenía seis años y se animó a hacerlo sin otras compañeras, cosa que, según su madre, pocas niñas hacen. No ha necesitado que vayan amigas para hacer lo que le emociona. "Nosotros disfrutamos viéndola porque ella disfruta jugando", declara su madre.

Su entrenadora en la selección navarra, Estíbaliz del Río, no quiso perderse el partido de Noa González en el debut de su equipo en la 39ª edición del Interescolar. Y tras los dos goles que anotó, se enorgulleció: "Noa es una máquina, lo tiene todo. Es intensa, es ágil, tiene la chispa del futbolista". Este año ha sido su primero en la selección y es "una jugadora que promete un largo recorrido".