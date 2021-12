Un trozo del patio para el fútbol femenino

queremos contaros que #laschicasdelpatiodeleulza hemos solicitado a la Directora de nuestro Colegio (C.P. Eulza –Barañáin–) si es posible reservarnos un tozo del patio para que podamos jugar a fútbol durante el recreo, sin tener que "pelear" con otros alumnos del centro para que nos dejen.

Como ya sabréis por los periódicos, estas navidades estamos participando en el Torneo Interescolar de fútbol 8 organizado por el C.A. Osasuna en las instalaciones de Tajonar. No en el equipo mixto, como otros años, donde solo participaban chicas que jugaban al fútbol en Lagunak, sino en un equipo únicamente de chicas, de nueve, diez y once años, las mayores. Daba igual si sabíamos o no darle al balón con el pie, lo importante, nos decía María, nuestra entrenadora, era pasárnoslo bien.

Ha sido muy chulo ir a Tajonar, ponernos camisetas con el escudo de Osasuna y jugar contra niñas de otros colegios, a pesar de los nervios, ya que ninguna antes habíamos jugado un partido con árbitra, entrenadoras, etc., y cantar "somos el Eulza..." al finalizar cada partido, aunque no hayamos ganado. Ha sido muy divertido, aunque nos diera un poco de vergüenza.

Pronto se terminará el Interescolar y #laschicasdelpatiodeleulza que ningún entrenador de equipos federados se haya fijado en nosotras por no ser lo suficientemente buenas para sus equipos o, siéndolo, no queramos competir cada semana contra otros equipos, no tendremos donde "jugar" a fútbol con otras niñas. Solo nos quedará esperar a las navidades de 2022, si todavía tenemos edad para apuntarnos.

Es por eso por lo que se nos ha ocurrido que podrían dejarnos para nosotras un trozo pequeño de nuestro patido del C.P. Eulza. Ni siquiera necesitamos portería de fútbol, cualquier mochila o chaqueta nos sería suficiente para hacer de postes, como nos cuentan nuestros padres que hicieron ellos cuando tenían nuestra edad. No os preocupéis del balón, que ya nos hemos encargado nosotras de que nos los "traigan"... como antes se los trajeron a nuestros hermanos.

Nos ha dicho nuestra Directora, que sabe mucho de fútbol, que en la primera reunión del primer Consejo Escolar del centro lo va a pedir y que ella va a defender nuestra solicitud. Cuando nos den la respuesta, os la contaremos...