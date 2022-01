Ferran: "Estoy tranquilo, me podrán inscribir"

barcelona – El nuevo jugador del FC Barcelona Ferran Torres aseguró ayer en su presentación que está "muy tranquilo" respecto a que el club pueda inscribirle pese a que ahora mismo no haya margen salarial suficiente para hacerlo, y sobre su lesión aseguró estar ya "a punto" de recibir el alta médica. Además, por la tarde dio positivo en covid, al igual que su compañero Pedri.

"Estoy totalmente tranquilo, sé que hacen todo lo posible y trabajando en ello. Estoy tranquilo y sé que al final se podrá (inscribirlo)", manifestó en rueda de prensa telemática.

Ferran Torres aseguró que "cuando me llamó el Barça no me lo pensé, estoy preparado para esta gran responsabilidad, soy un jugador al que le gustan los retos y estoy preparado para devolver al Barça donde merece", aseguró.

"Vengo jugando de delantero en el City pero mi posición es la de extremo derecho. Cuanto más polivalente se es más se ayuda al míster y mientras juegue me da igual donde", detalló. A nivel físico, cerca de recuperarse de la lesión en el pie, aseguró estar "muy bien y con confianza".

Además, el director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, explicó que los agentes de Ousmane Dembélé, cuyo contrato finaliza en junio, saben "muy bien cuál es la posición del club, las negociaciones no se pueden dilatar mucho más".

En la misma línea de Alemany se expresó Joan Laporta, quien subrayó que "no cesan en el objetivo de construir un gran equipo". Preguntado por si el Barcelona está en disposición de abordar el fichaje de Haaland, Laporta dijo que "todo es posible", aunque en ningún momento mencionó el nombre del delantero del Dortmund.