Allegri: "Morata no se va de la Juventus"

turín – El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha cerrado por completo las puertas de salida a su jugador Álvaro Morata, del que destaca su rendimiento para "cerrar" el debate abierto sobre una posible salida del español al Barcelona.

"Álvaro Morata no se va, es un futbolista de rendimiento. Su problema es que le ponen etiquetas equivocadas", aseguró en rueda de prensa previa al importante partido en la Seria A ante el Nápoles. Para Allegri, pese a los rumores de salida de Morata y que se diga que no cuenta con su confianza, el español es "muy importante" en sus esquemas. "Hablé con él y le dije que no se mueve de aquí. Discurso cerrado", apostilló el técnico italiano.

El técnico de la Juventus salió en defensa de las acusaciones típicas que suele sufrir Morata, la falta de grandes números, comparables con otros delanteros, de cara a puerta. "Es un jugador que por sus números es muy importante. Luego veo que dicen que siempre le falta alguna cosa y no es así". Por último, confirmó que había hablado con el español para transmitirle que estaba "muy contento" con él y que de Turín "no se va a mover".

El Barcelona puso su foco en Morata en las últimas semanas para reforzar una posición en la que no tienen una referencia clara.

Desde la salida de Leo Messi, en el club catalán nadie ha cogido la batuta de goleador o gran líder. Parecía que iba a ser Antoine Griezmann, pero también abandonó la disciplina del club rumbo al Atlético. Con el fichaje de Memphis parecía que este hueco estaba cubierto, pero la irregularidad y las lesiones están lastrando al holandés. Su compatriota, Luuk de Jong tampoco ha dado el paso adelante y desde las bandas solo se observa un atisvo de ilusión en las botas de Ansu Fati, también lastrado por las lesiones. Por el momento, el objetivo de Morata para el Barça ya no parece tan prioritario viendo la posible llegada del gigante noruego, Erling Haaland.