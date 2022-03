Guedes prolonga la racha del Valencia

Elche 0

Valencia 1

ELCHE Badía, Barragán (Josan, m. 46), Roco, Diego González, Mojica, Pere Milla, Mascarell (Guti, m. 67), Gumbau (Kike Pérez, m. 67), Fidel (Carrillo, m. 76); Ponce (Morente, m. 57) y Boyé.

VALENCIA Mamardashvili, Foulquier, Diakhaby (Moriba, m. 48), Alderete, Vázquez, Soler, Guillamón, Musah (Racic, m. 72), Bryan Gil (Cheryshev, m.72); Guedes (Hélder Costa, m. 85) y Gómez (Duro, m. 85).

Goles 0-1, m.49: Guedes.

Árbitro Ortiz Arias (Comité Madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Barragán y Gonzalo Verdú, por el Elche; y a Foulquier, Diakhaby y Bryan Gil, del Valencia. Expulsó con roja directa a Mojica, del Elche, en el minuto 90.

Estadio Martínez Valero ante 15.780 espectadores.

ELCHE – El Valencia continúa con su buen momento de forma tras apuntarse este sábado el derbi regional frente al Elche (0-1) gracias a un único tanto de Gonçalo Guedes, mientras que el Granada se reencontró con la victoria once partidos después al remontar en Mendizorroza (2-3) y coger aire respecto a la zona de descenso, en partidos de la jornada 29 en la Liga Santander.



En el Martínez Valero, el conjunto de José Bordalás sumó su séptimo punto de los últimos nueve en un duelo igualado que decidió un remate defectuoso de Guedes. Así llegó el único tanto del partido tras un pase largo de Carlos Soler que cazó el portugués ganando la partida a Mójica. En su remate trabado confundió al meta del Elche y firmó el 0-1.



En la primera parte, ya había marcado el cuadro 'che' con un remate de Hugo Guillamón, a los 7 minutos de juego, pero fue anulado por un estrechísimo fuera de juego. Incluso el propio Guedes rozó el palo con un disparo abierto que se terminó fuera por muy poco. Sin embargo, tras el gol del Valencia el guión cambió por completo.



Los de Francisco fueron despertando poco a poco con ocasiones de Tete Morente y Enzo Roco, que logró gol pero también fue anulado por fuera de juego, además de apoyarse en el balón parado para igualar fuerzas en el tramo final. Sin embargo, el Elche también ofreció más metros en su campo y Maxi Gómez perdonó el 0-2.



Al final, victoria para un Valencia que sigue escalando en la tabla y ya está a siete puntos de la zona europea. En cualquier caso, los de la capital del Turia guardan bajo la manga la final copera, donde lograrían la plaza en caso de victoria. El Elche, por su lado, encaja su tercera derrota en las últimas cuatro jornadas y se queda con 8 puntos de renta sobre el descenso.



En Mendizorroza, el Granada sumó tres puntos muy valiosos tras remontar al Alavés (2-3) y después de sobrevivir a un comienzo donde los locales impusieron su hambre. El conjunto de José Luis Mendilibar asedió a los nazaríes y pronto sacaron tajada gracias al VAR, que ayudó al árbitro a decretar penalti en una acción de Sergio Escudero sobre Joselu.



Sin embargo, el propio Joselu se encontró con una gran parada de Luis Maximiano que dio fuerzas a los andaluces. Ya en la segunda parte, a los cuatro minutos, el conjunto de Rubén Torrecilla se adelantó con un zurdazo de Escudero dentro del área tras un córner. El ex del Sevilla se desquitó de su error en el penalti y adelantaba a la suyos.



Pero los babazorros -utilizando la misma fórmula del córner- empataron con un cabezazo de Gonzalo Escalante en el minuto 50. Y sólo tres después encontró el 2-1 en un remate de Manu Vallejo a escasos centímetros de la línea de gol. El partido parecía decidido pero el Granada no se dio por vencido y empató con un testarazo de Antonio Puertas.



El gol necesitó la revisión del VAR, pero acabó subiendo al marcador y haciendo temblar las piernas a un Alavés que encajó el tercero a tres minutos para el 90 tras un pase de Darwin Machís que llevó a gol Luis Suárez. Los rojiblancos respiran con +4 sobre el descenso y los vitorianos seguirán en la penúltima posición, a cuatro de la salvación.



OSASUNA HUNDE AL LEVANTE



Además, el Club Atlético Osasuna dejó prácticamente atada la permanencia en Primera después de vencer al Levante (3-1) en un partido que nunca peligró para los navarros desde que el 'Chimy' Ávila marcase el primero de la tarde en El Sadar al borde del descanso. El delantero argentino celebró su renovación con un derechazo inapelable.



El 2-0 lo consiguió Budimir tras un robo de Rubén García, que estuvo muy astuto en una falta que sacó rápido el Levante y terminó sufriendo su falta de paciencia. Los granotas se vinieron abajo y Osasuna no perdonó con el tercero en botas de Brasanac, que batió a Cárdenas con un zurdazo cruzado tras una presión en el balcón del área.



Roger recortó distancias con un tiro preciso a cuarto de hora para el final pero el gol se quedó en anécdota para los de Alessio Lisci, que continuarán una jornada más en el farolillo rojo, a siete puntos del Mallorca, que todavía debe jugar este domingo frente al Espanyol; mientras que Osasuna acaricia la permanencia con 38 puntos en la décima plaza.