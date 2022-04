Focos en Cintruénigo y Sarriguren

La 27ª jornada liguera en Tercera puede aclarar el futuro de la Tercera RFEF en Navarra. Gares - Txantrea y Pamplona - Itaroa Huarte son los partidos que inauguran el fin de semana este viernes. Los entrenadores evitan hablar de finales por arriba, pero lo cierto es que el Cirbonero buscará encarrilar el ascenso directo recibiendo en Cintruénigo a un Subiza que tratará de reducir los cinco puntos de distancia entre ambos.

El play off sigue igual una jornada más, con el duelo clave entre Avance y Cortes, dos de los aspirantes a disputar la promoción. Por abajo, Valle de Egüés y Beti Kozkor sí que tratan como una final su encuentro. Azkoyen, Murchante, Burladés, Gares y Corellano estarán pendientes de lo que suceda en Sarriguren.





Valle de Egüés - Beti Kozkor

Final por el descenso



Sábado, 16.00 horas.

Lugar: Municipal de Sarriguren.

Valle de Egüés: Falagán, Tristán, Outeiral, Mendes e Iriarte son baja.

Beti Kozkor: Elías Tomé tiene las bajas de Íñigo y Julen.

Árbitro: Ander Ezquerra.

Sarriguren va a ser uno de los focos de la jornada. Valle de Egüés y Beti Kozkor se juegan una final por la permanencia. "Desde hace tiempo todo son finales. Venimos de hacer el peor partido en el peor momento posible. Tenemos que tener la cabeza limpia porque es el partido y es un rival directo", analiza César Sánchez. "Lo bonito de las finales es ganarlas. Tenemos que conseguir no perder. Entra el juego el tema psicológico. Los dos necesitamos la victoria, creo que será un partido complicado, abierto y con goles", declara Elías Tomé.





Beti Onak - Murchante

Avisados en Peritos



Sábado, 16.00 horas.

Lugar: Peritos.

Beti Onak: Ángel Arizcuren tiene las bajas de Borja, Isaac y Elizalde.

Murchante: Daniel Bruna tiene las bajas de René y Tomás.

Árbitro: Pablo Allo.

El Beti Onak es consciente de que está "a un partido de meternos en play off", remarca un Ángel Arizcuren, que afirma que "si queremos seguir el ritmo tendremos que ganar al mejor Murchante de la temporada, y tenemos que seguir en la misma línea". Por su parte, Daniel Bruna reconoce que "no nos queda otra que seguir ganando para tener mínimas opciones. Me gusta mucho cómo juega el rival y la puntuación de esta segunda vuelta les hace justicia. Tendremos que hacer un partido excelso para poder sacar los tres puntos".





Cirbonero - Subiza

Final por el ascenso directo



Sábado, 17.00 horas.

Lugar: San Juan de Cintruénigo.

Cirbonero: Xabi Mata tiene a todos los jugadores disponibles.

Subiza: César Monasterio tiene las bajas de Bezunartea y Grande.

Árbitro: Gonzalo López.

"En cuanto a los números y las matemáticas, es una final", se sincera un Xabi Mata que, lejos de añadir presión extra al partido, destaca el "compromiso y la motivación" que tiene el vestuario del Cirbonero ante un encuentro "al que le damos normalidad. Tenemos que competir al máximo y conseguir llevar a cabo el plan de partido". En la misma línea está un César Monasterio que admite que "intentamos estar tranquilos, sin darle más importancia de la que tiene. Vamos a medir nuestro nivel ante un equipo muy sólido que hace bien las cosas".





Avance - Cortes

Duelo entre aspirantes



Sábado, 17.00 horas.

Lugar: Igeldea.

Avance: Peio Mascaray tiene las bajas de Juli, Rico, Weiler, Liza, Agramonte y Catalán.

Cortes: Rafa Bericat tiene las bajas de Pascual y Joselu.

Árbitro: Fernando Castillejo.

Avance y Cortes buscan tres puntos para meterse de lleno en la pelea por el play off. "Somos dos equipos igualados. El campo va a ser un factor más, nos tendremos que adaptar, como lo hemos hecho todo el año. Las áreas serán determinantes", opina Peio Mascaray. Por su parte, rafa Bericat considera que "el mínimo error te deja fuera de la pelea", pero avisa de que su equipo "no tenemos presión de nada. Nos tendremos que adaptar al campo, el partido será de un juego directo, tendremos que estar todos juntos y no cometer errores".





Burladés - Cantolagua

Un partido trampa



Sábado, 17.30 horas.

Lugar: Erripagaña.

Burladés: Jonathan Unanua tiene las bajas de Mahugo, Navarro y Jose.

Cantolagua: Javier Pascual tiene las bajas de Pablo Ayesa y Asier Sánchez.

Árbitro: David Azcona.

Burladés y Cantolagua se miden en Erripagaña buscando tres puntos para sus objetivos. "Otra final y vamos con la mentalidad de sacar los tres puntos ante un equipo de arriba, que viene con buena dinámica. Partido físico, de mucha disputa y estrategia. Complicado y con la mentalidad de ganar para estar más cerca del objetivo", asegura Jonathan Unanua. "Tenemos que mantener el nivel de los últimos días. Entra en juego lo emocional y el que sepa manejar la situación se llevará el partido", declara Javier Pascual.





Corellano - Azkoyen

Aferrarse a todo



Domingo, 17.00 horas.

Lugar: Ombatillo.

Corellano: Javier Salvatierra tiene la baja de Monreal.

Azkoyen: Diego Burgui tiene las bajas de Julen, Álvaro y Xabi, y una duda.

Árbitro: Goiatz Markotegui.

Corellano y Azkoyen buscan una victoria para aferrarse a todo. "Tenemos dos partidos en casa en los que sí o sí tenemos que ganar. Se nos están resistiendo las áreas y tenemos que tener cuidado con las contras del Azkoyen, que tiene jugadores rápidos", menciona Javier Salvatierra. Por su parte, Diego Burgui asegura que "lo primero que tenemos que hacer es ganar, y luego ver si nos interesan otros resultados esta jornada. No nos gustan este tipo de salidas y espero que el equipo no se confíe ante un equipo joven y que juega de manera alegre".