Freno a las casas de apuestas

Pamplona - El Departamento de Cultura y Deporte ha aprobado una convocatoria de ayudas, por importe de 135.000 euros, para la organización de acontecimientos y actividades deportivas dentro de la Comunidad Foral, entre el período que va del 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.

La gran novedad respecto a pasadas convocatorias es que no se subvencionarán los acontecimientos que estén financiados o patrocinados total o parcialmente por empresas dedicadas a las apuestas (incluyendo empresas operadoras de máquinas de apuestas), ni aquellos que incluyan cualquier tipo de publicidad de este tipo de empresas (tanto en las instalaciones donde se desarrolle el evento como en las equipaciones y material de los y las participantes).

Los clubes deportivos, clubes deportivos filiales y entes de promoción deportiva tienen de plazo hasta el 15 de febrero para solicitarlas.

El objetivo de la convocatoria es contribuir a la promoción y extensión de la práctica deportiva entre la población navarra, así como al impulso de la igualdad entre mujeres y hombres y a la ruptura de roles y estereotipos de género, así como un mayor apoyo a las distintas modalidades del deporte autóctono.

Son objeto de esta convocatoria los campeonatos y torneos interautonómicos o nacionales, fases de sector o promociones de ascenso y descenso, de competiciones federadas, a los que se destinan 43.000 euros; las pruebas o campeonatos de especial relevancia deportiva por su trascendencia nacional o internacional, incluidas en los correspondientes calendarios de las respectivas federaciones nacionales o internacionales (38.000 euros); y las actividades deportivas de carácter abierto y de elevada participación o de especial interés por su tradición deportiva o por la promoción de modalidades autóctonas navarras. La subvención para estas últimas es de 54.000 euros.

Quedarían excluidos de esta convocatoria aquellos acontecimientos deportivos incluidos en los Juegos Deportivos de Navarra; los que sean objeto de otras convocatorias más específicas; aquellos incluidos en los programas de fiestas locales; los acontecimientos de carácter social programados con ocasión del "día del socio y la socia", "día del club", o cualquier otro evento que no tenga participación de deportistas ajenos al club organizador; los dirigidos exclusivamente a veteranos y veteranas o master; aquellos acontecimientos en los que la participación de menores (nacidos 2004 o posteriores) supere el 60% de las inscripciones; ni los de modalidades deportivas que no estén reconocidas por el Consejo Superior de Deportes. - Diario de Noticias / Foto: Iban Aguinaga

batería de medidas

ni más locales ni desgravaciones

Gobierno y Parlamento. La decisión del Gobierno de Navarra de no subvencionar eventos deportivos con publicidad de casas de apuestas es una más de las medidas que está tomando en los últimos meses contra estas empresas. Por ejemplo, el pasado 30 de octubre, el Gobierno aprobó la moratoria de seis meses para abrir nuevos locales de apuestas, salones de juegos y bingos. Y en noviembre, el Parlamento aprobó, a instancia del Gobierno Foral, que no habrá deducciones fiscales en los patrocinios de juego, apuestas u operadores de juego, para no incentivar fiscalmente este tipo de publicidad.