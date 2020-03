El Ardoi realizará un ERTE a sus jugadoras

pamplona – Xabier Azkarraga, presidente del Club Fundación Baloncesto Ardoi, comentaba ayer: "Vamos a aplicar ya el ERTE a las jugadoras, con la idea de volver a contar con ellas si se reanuda la competición, e incluso buscando las fórmulas para compensarles, si las subvenciones públicas llegan igual y el patrocinador (Osés Construcción) paga todo el año. Hay otros clubes de Liga Femenina 2 que han rescindido todos los contratos y echado a la gente a la calle, pero ésa no es nuestra política. Queremos que las jugadoras estén lo mejor posible y que pierdan el mínimo posible de dinero por esta situación".

La Fundación Ardoi no es uno de los 22 clubes (de 28) de la categoría que han pedido que no se reanude la Liga. "Es que no creemos que debamos decidirlo los clubes, sino las autoridades, diciendo cuándo se puede jugar, y la Federación, viendo si es posible acabar la temporada en esas fechas... A mí, personalmente, me daría mucha pena, sobre todo por las chicas, que no pudieran jugar la fase de ascenso, después de la alegría que se llevaron al conseguir clasificarse. Pero entiendo también a los clubes que están en mitad de la tabla, sin opción de subir ni bajar, que prefieren terminar la temporada, sobre todo los que se han quedado sin las figuras extranjeras, porque se han ido a sus países".