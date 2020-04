Pamplona – Al béisbol y al sófbol, como al resto de deportes, también les está afectando la crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial de coronavirus, por lo que quienes practican estas modalidades han tenido que poner los bates en barbecho. Metafórica y literalmente. Porque del confinamiento en casa se escapa cada vez menos gente, más aún después de las nuevas restricciones aprobadas el pasado domingo por el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez paralizando las actividades no esenciales. Y dos buenos ejemplos son el presidente y el director técnico de la Federación Navarra de Béisbol y Sófbol (FNBS), Pablo Carpio y Aritz García, respectivamente. Sus casos sirven como referencia en este sentido porque Carpio ha visto pospuesto un año su sueño de participar como anotador de la competición olímpica de béisbol de Tokio 2020, Juegos que se han aplazado hasta el verano de 2021, y porque los proyectos de García en la FNBS, a la que se incorporó en septiembre del año pasado, se han visto temporalmente interrumpidos. Gajes del oficio y de la pandemia, pero tanto uno como otro coinciden en señalar que "la salud es lo primero".

A Pablo Carpio, pamplonés de 52 años, le confirmaron oficialmente su presencia en Tokio 2020, los que iban a ser y serán sus terceros Juegos como anotador de béisbol, a finales del pasado mes de enero. "Fue una alegría tremenda, igual que para un deportista cuando se clasifica", compara, y añade que ya barruntaba la posibilidad de un aplazamiento de la cita olímpica: "Es lógico que se hayan retrasado, pese a que el COI en un primer momento se mostró tajante con la opción de que se mantuvieran este verano. Pero todo ha cambiado con la evolución de la pandemia y también con la presión que han hecho deportistas, federaciones e incluso algunas marcas que patrocinan a los participantes. Además, imagina el desastre que habría supuesto que los Juegos se convirtieran en foco de contagio o de reactivación de la pandemia de haberse celebrado en las fechas previstas".

Aplazamiento de los Juegos No le falta razón a Pablo Carpio, que, con la confirmación del COI de que los Juegos de Tokio se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 (y a continuación los Paralímpicos, del 24 de agosto al 5 de septiembre), también sabe que a priori le resultará más sencillo acudir a la cita sin necesidad de solicitar un permiso de trabajo. Y es que es profesor de Lengua y Literatura en el Colegio Jesuitinas del pamplonés barrio de la Txantrea y los Juegos van a seguir siendo en verano, coincidiendo de esta forma con las vacaciones escolares, aunque también es cierto que nadie sabe ni puede pronosticar cómo puede afectar a futuros calendarios una pandemia que todavía no está controlada.

En estos días confinamiento, Carpio no guarda reposo gracias al teletrabajo, manteniéndose de esta forma en contacto con profesores, alumnos, padres€ y también con sus compañeros en la FNBS, entre los que se encuentra Aritz García, que a sus 30 años ha regresado a Navarra, su tierra natal, después de 12 lejos de casa. "A los 18 de me fui a estudiar (Sociología) a Estados Unidos, donde también llegué a jugar a béisbol a nivel profesional. Después estuve jugando en Japón y, tras cursar un Máster (en Administración de Deportes y Entretenimiento) en San Francisco, volví a Pamplona en julio del año pasado". Y el presidente de la Federación no tardó en echarle el guante para, en septiembre, incorporarle como director técnico. "Pablo (Carpio) es el capitán de este barco y no le faltan ganas", destaca Aritz García, que explica qué supone para el béisbol navarro este parón por el coronavirus: "Nos ha pillado en una época clave del año, en el corazón de nuestra temporada, porque después de Navidades comienza la preparación de todas las categorías, desde los sub-11 hasta los séniors, para la Liga Nacional, que iba a empezar en abril, pero que ahora ha quedado suspendida". Como los Juegos Deportivos de Navarra, que ya habían comenzado y también se han cancelado. Y también "los campeonatos de España de selecciones territoriales de béisbol y sófbol de categoría sub-15 y sub-13, previstos para mayo en Gijón y Barcelona y que ahora tenemos la incertidumbre de si se podrán disputar o no y de si se aplazarán o se anularán definitivamente".

parón para Béisbol Navarra No es la de director técnico de la FNBS la única ocupación de Aritz García, que a la vez es profesor de inglés en el Centro Linden de Barañáin y entrenador del equipo Béisbol Navarra. "La temporada de División de Honor empezaba la primera semana de abril y tampoco sabemos qué va a pasar. De momento, los jugadores se entrenan en casa, pero es complicado porque no se puede batear y, si se ponen a practicar, pueden romper cualquier cosa", ironiza. En cualquier caso, recomienda mantenerse activo para no caer en el desánimo. "La mente puede más que lo físico, pero todo ayuda". Un buen consejo para sobrellevar el confinamiento y protegerse del virus.

