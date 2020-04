Juan Peralta: "Con esta situación tengo un poco de incertidumbre sobre qué hacer con mi futuro"

El 'pistard' de Figarol, dos veces olímpico, mantiene dudas sobre cómo la crisis provocada por el coronavirus puede acabar afectando a su carrera profesional

pamplona – Días de reflexión y descanso son de los que está viviendo el pistard navarro Juan Peralta (Pamplona, 17.5.1990) durante el confinamiento. Tras el Campeonato del Mundo y con el aplazamiento del Campeonato de España que debía celebrarse en Tafalla entre el 8 y el 11 de abril, el ciclista vive sus particulares vacaciones, con entrenamientos leves y algo de ejercicio "pero sin la presión de tener que preparar un campeonato", asegura el dos veces olímpico (Londres 2012 y Río 2016). Un tiempo que Peralta dedicará a reflexionar sobre sus planes de futuro en el que solo asegura su presencia en el Campeonato de España cuando se conozcan las nuevas fechas en las que se disputará.

¿Cómo está viviendo estos días de confinamiento?

–La verdad es que bien. No tengo mucha presión para entrenar. Después del Campeonato del Mundo, que terminó el 1 de marzo, y con todo lo que ha venido, estuve descansando dos semanas y ahora he vuelto un poco a hacer un poco de rodillo y ejercicio. Pero sin presión. Simplemente por mantener un poco la forma y sentirme bien. Estoy pasando estos días en Pamplona con amigos. Yo soy de Figarol pero me quedé aquí para pasar estos días. Pero espero que dentro de poco esto mejore y pueda ir al pueblo a pasarlo con la familia.

Sin esa presión ¿qué tiempo dedica a entrenar?

–Como estoy un poco en fase de descanso y con nada que preparar, ya que no sabemos cuándo vamos a volver a competir, estoy tranquilo. Espero volver a competir en el campeonato de España que han aplazado, calculo que será en septiembre u octubre. Pero no lo sé. Es lo próximo que tengo en mente, pero más allá de eso de momento no. Por esta situación ahora mismo no estoy entrenando duro. Simplemente mantener. Unos 45 minutos de rodillo, un calentamiento suave y después unas series cortas de unos diez segundos, unos días con cadencia y otros con más fuerza, y completando con unas series de core, algo de fitball, bandas elásticas. Pero nada muy intenso, solo mantenimiento.

¿En qué le ha cambiado el plan que tenía a nivel competitivo?

–La idea que tenía si se hubiese dado una situación normal era preparar el campeonato de España en Semana Santa y estirar el calendario un mes. Llevamos una temporada muy larga y muy cargada desde septiembre con Europeo, Copa del Mundo, Mundial. Y he ido a todo. Ya llegué al mundial fatigado de cabeza, pero el Campeonato de España, que era en casa, me hacía mucha ilusión al ser en Tafalla. Hacía siete años que no se disputaba en Navarra y mi idea era estirar la temporada e intentar hacerlo bien. A partir de ahí la intención era parar unos meses y descansar. Al final llevo 12 años sin parar en los que he tenido suerte con las lesiones, y mis descansos en todo este tiempo han sido como mucho de tres semanas. A veces incluso ni eso. Necesitaba parar unos meses para descansar y pensar.

¿Ha pensado cuando volver a hacer unos entrenamientos más serios?

–No tengo fecha ni nada previsto. Simplemente seguir como estoy ahora, controlando el peso. Lo hago también por sentirme bien. Sin un calendario voy día a día sin preocuparme demasiado, y si alguno no me apetece entrenar no entreno y no hay problema. Así que de momento no tengo nada previsto.

Sobre su plan de futuro, esta situación ¿los ha cambiado en algo?

–Ya tenía pensado el parar y pensar después del Campeonato de España si todo hubiese seguido igual. Con todo esto tengo un poco de incertidumbre. No sé cómo lo voy a hacer. Quiero dejar pasar los días e ir viendo las cosas. Insisto, no sé muy bien cómo lo voy a hacer en un futuro. Vamos a ver qué plan tiene la federación para el siguiente ciclo, también las ganas que tengo yo de seguir y continuar. También valorar la situación con los patrocinadores y pensar en qué hacer. Lo único a lo que me he comprometido será el Campeonato de España y no me propongo nada más.

¿Se le ha pasado por la cabeza la retirada?

–No quiero precipitarme y tomar la decisión ni decir eso porque no lo sé. Ahora simplemente me lo tomo como un parón. Pero tampoco es algo que descarte. Depende de los factores que he mencionado: Federación, yo y patrocinadores.

¿Cómo cree que la situación actual va a afectar al rendimiento de los deportistas?

–Al estar todo parado, los deportistas irán día a día. Sí que habrá deportes que por los preolímpicos que no se han podido disputar les puede afectar más, ya que estaban en proceso de buscar el más alto nivel para ir a los Juegos. Estos deportistas sí que van a tener que estar más pendientes de las fechas por si van a ponerlas pronto en cuanto se pueda retomar la actividad. En mi caso esa incertidumbre no la tengo, ni la presión de estar fuerte, como puedan tener otros.

Entre no poder entrenar en condiciones o la falta de ritmo de competición ¿qué cree que es peor para un deportista?

–Hay deportes, como el ciclismo de carretera que necesitan mucho volumen de competición para conseguir esa chispa que te dan las carreras. Son deportistas que necesitan correr en varias carreras antes para poder llegar a lo que ellos se proponen. Hay otros deportes en el que igual si puedes suplir más, aunque también te afecta el tener que hacerlo en casa. Pero cada deporte es un mundo y habrá casos en los que influya más o menos. Pero afectar va a afectar a todos. Eso seguro. No poder salir de tu casa, por muchos medios que tengas, bici estática, remo o cinta de correr, nadie se libra de esta situación. Pero sí que hay deportes que necesitan competir más que otros.

Sobre los Juegos, ¿qué le parece el aplazamiento?

–Creo que es una decisión acertada. Es un año donde las fechas apenas se van a modificar un poco. Pero es acertado tanto por la preparación de los deportistas, la de los organizadores y por la gente que se iba a desplazar a los Juegos. Hacerlo este año hubiese supuesto que muchos aficionados no hubiesen podido ir.

¿Este aplazamiento de los Juegos lo ve como una oportunidad para buscar una plaza?

–Es muy complicado. No creo que hagan modificaciones en el ciclismo en pista. Igual en otros deportes sí, pero el Campeonato del Mundo era la última competición clasificatoria para Tokio. Se me antoja difícil que vayan a modificar eso en mi deporte. No creo que propongan hacer un preolímpico o alguna fase clasificatoria, así que para mí no creo que esto afecte ni que se modifique nada.

¿Cómo cree que esta situación va a afectar al mundo del deporte tal y como lo conocemos hoy en día?

–Al mundo del deporte y al mundo en general. Creo que mucha gente se está dando cuenta de lo vulnerables que somos. Al final ves lo que es capaz de hacer un virus, que ha paralizado el mundo. Espero que la gente ahora sepa apreciar cuando está bien, tanto en el deporte como en el resto del mundo, y se valore más lo bien que estamos. Es sorprendente lo que cualquier cosa puede afectarnos a la sociedad. Y a los deportistas lo mismo. Llevamos muchos años a todo tren. Con muchos campeonatos, olimpiadas, mundiales. Siempre a tope, sin ningún parón y cosas así podían pasar.

A nivel más personal, ¿a qué está dedicando estos días?

–Mato el tiempo un poco cocinando, ya que es algo que hasta ahora no me había tocado mucho. Estoy mirando tutoriales en Internet y estoy tirando un poco de eso. Un poco como todo el mundo. Viendo series, películas, leyendo... En definitiva, intentando pasar los días y aprovechar para descansar y dormir.

¿Qué le diría a la gente que está en sus casas pasando estos días?

–Les diría que tengan paciencia, que relativicen. Estar en casa no es tan malo. Hay que pensar en la gente que lo está pasando mal en los hospitales, gente que está sola en sus camas sin que nadie pueda ir a verlos. Es lo que toca ahora y hay que hacer un esfuerzo. Espero que cada día vaya a ser mejor y que lo peor pase. Hay que tener paciencia y aguantarse un poco. Además, gracias a la tecnología, hoy se puede estar en contacto con tus familiares e incluso tomar una cerveza con los amigos por videollamada.