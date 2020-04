Deporte en casa

pamplona – El fitness y los aparatos de ejercicio aeróbico se han convertido en los reyes de la venta deportiva online en el confinamiento. Los establecimientos consultados en Navarra así lo confirman y corroboran la fiebre por entrenar en casa que produjo una avalancha de pedidos en los primeros días de encierro.

Los elementos de trabajo de fitness, tales como las mancuernas, las pesas de bajo peso, las gomas para estirar o el step han sido materiales que han llegado a un buen número de hogares, al igual que las bicis estáticas y las cintas de correr. Miguel Cabodevilla, gerente de Intersport Irabia, lo confirma. "Se ha notado un repunte en la demanda de productos de Fitness hogar así como de los aparatos de aeróbico, como bicis estáticas, cintas de correr, remos... Son dos bloques en los que se ha notado el incremento de la demanda".

Al estar las tiendas cerradas por no tratarse de una actividad comercial, la actividad online se ha incrementado. "Los repartidores han llegado sin problemas a los domicilios. Lo que no hemos podido es completar el servicio de montaje, pero son máquinas simples y los usuarios que las han demandado no han tenido problema para montarlas en casa", añaden desde Intersport Irabia.

El resto de firmas consultadas confirman el entusiasmo por el deporte sobre todo, "en las primeras semanas", cuando mucha gente optó por mantener o mejorar su condición física. En algunas firmas comerciales son varios los materiales de fitness que en su web aparecen como "agotados" y un gran número de usuarios que siguen buscando una esterilla para poder hacer gimnasia en casa sin recurrir a la alfombra.

En El Corte Inglés, coinciden en que "todo el material de fitness está siendo muy demandado. Las cintas de correr junto con las bicicletas, elípticas y estáticas, son las de mayor crecimiento en ventas. Pero también hay que destacar que no solo se ha aumentado la venta de elementos físicos de fitness. Toda la gama de textil y equipamiento deportivo ha aumentado la demanda, entre ellos, de la marca propia, en este caso de Boomerang", señala Miguel Bados, director de comunicación de El Corte Inglés. Las cintas de correr se han convertido en el producto estrella y aseguran que "no ha habido problemas de suministro. De momento se ha podido satisfacer toda la demanda". Los datos indican que la ciudadanía ha incluido el deporte en las rutinas diarias de casa. "Los entrenamientos ofrecidos en redes sociales y plataformas digitales, junto con la disponibilidad de tiempo han favorecido este gran crecimiento y consumo". ?La venta online ha crecido considerablemente. "Si antes del confinamiento ya estábamos teniendo una tendencia creciente, estos días el crecimiento ha sido espectacular. Los pedidos online se han multiplicado por diez. También se están realizando promociones que favorecen este crecimiento. En El Corte Inglés, hemos lanzado las Ventas Privadas Online, un descuento de un 30% en productos para clientes con nuestra tarjeta de compra". Tampoco en El Corte Inglés han tenido problemas con el reparto. "En todo momento se ha hecho el esfuerzo importante de reforzar el reparto para poder satisfacer el incremento de los pedidos". La falta de material no será una excusa para no hacer deporte en casa.

artículos deportivos

la demanda

crece un 191%

Estudio estatal. La Universidad Politécnica de Cataluña ha realizado un estudio de venta online a través del doctor en Organización Industrial Guillem Sanz (Barcelona, 1977), basado en 104 e-commers locales, nacionales e internacionales. Una de las principales conclusiones a las que ha llegado, en cuanto al material vendido, es que los triunfadores han sido el ámbito deportivo, seguido por el bricolaje y la jardinería. El incremento en las ventas de productos deportivos en las primeras semanas de confinamiento, y respecto al mismo periodo el año pasado, es de un 191%. Pasadas las semanas, y "al haberse estabilizado este ámbito, las ventas de complementos relacionados con lo deportivo se han situado en el 30%", señaló Guillem Sanz. "Lo han explicado los sociólogos, que en la primera semana, cuando se produjo el impacto por quedarse en casa, la gente buscó primeras necesidades".

detalles

En alza. Materiales de fitness hogar, pilates y yoga, como mancuernas, pesas, cintas elásticas o esterillas han multiplicado por siete su demanda. El ciclismo, pese a ser al aire libre, ha cambiado las bicis por rodillos, así como la alternativa de las bicis estáticas.

A la baja. Los artículos referentes a deportes al aire libre como el senderismo o el running no han sido apenas solicitados, así como otros que no pueden practicarse en el interior de casa, como la natación.

La pelota de pilates y la cinta de correr, 'best seller'. La pelota de Pilates ha sido un best seller en la venta online durante el confinamiento. El precio, en función del tamaño y la marca, oscila entre los 8 y los 20 euros. Junto a este accesorio, las cintas de correr se han convertido en uno de los productos estrellas del confinamiento. El precio varía entre 600 y 2.000 euros.