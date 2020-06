La competición tiene fecha

Con la llegada de la llamada nueva normalidad el pasado domingo, el deporte navarro ultima su regreso a los entrenamientos, la competición y los eventos deportivos, que afectan también al deporte base y a los Juegos Deportivos de Navarra.

Para ello, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud publicó ayer una resolución en la que establece el regreso a la actividad de las distintas modalidades deportivas, tanto federadas como no federadas, clasificadas según los criterios de actividad, instalación, participación y espectadores, según las cuales organiza un calendario para la vuelta a los entrenamientos y para el regreso a la competición, para lo que también establece unas medidas de seguridad sanitaria concretas.

De esta forma, cada deporte tiene una fecha de regreso adaptada a sus condiciones. Las primeras modalidades que ya en fase 3 pudieron volver a los entrenamientos eran las actividades deportivas sin contacto como el golf, atletismo, ciclismo o tenis, pero todas ellas de forma individual o en grupos reducidos.

El regreso a la competición los deportes sin contacto, tanto si se disputan al aire libre o en instalaciones descubiertas o cubiertas, podrá ser a partir de mañana, 25 de junio, tanto para ligas regulares como para competiciones oficiales.

Esto afecta a deportes como la pelota, el tenis o el pádel, no así para el ciclismo y atletismo, que, pese a no ser considerado un deporte de contacto para los entrenamientos, en las competiciones sí se establece como de contacto bajo. En este caso, no será hasta el 11 de julio hasta que se permita el regreso a la competición de estos deportes.

El segundo grupo, considerados de contacto bajo, entre los que se encuentran el béisbol, la escalada o gimnasia, se establece que desde el lunes ya pueden regresar a los entrenamientos y, al igual que el atletismo o el ciclismo, podrán volver a la competición el próximo 11 de julio las que se disputen al aire libre o en instalaciones descubiertas, mientras que hasta el 14 de agosto no podrán hacerlo las que se realicen en instalaciones cubiertas.

El tercer grupo de deportes establecidos por el INDJ son los de contacto medio-alto, donde se incluyen los deportes de equipo como el fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, waterpolo, artes marciales o lucha, cuyo regreso a los entrenamientos está previsto para el próximo 15 de agosto, mientras que el regreso a la competición se divide según el tipo de instalación en la que se desarrolle su actividad, siendo las que se disputan en instalaciones descubiertas las que primero podrán hacerlo, pero no será hasta el 11 de septiembre. Este es el caso de deportes como el fútbol o el rugby.

Por su parte, los deportes que se realicen en instalaciones cubiertas, como el balonmano, baloncesto o las artes marciales, tendrán que esperar hasta el 1 de octubre para regresar a la competición.

Sin embargo, desde el INDJ advierten de que este calendario es provisional, por lo que los inicios marcados podrían variar e incluso adelantarse "excepcionalmente, debidamente justificado y autorizado por el INDJ".

Para todas las competiciones se como norma general un aforo máximo de dos tercios en instalaciones.

Para los eventos o acontecimientos no federados se aceptará un máximo de participantes de 200 personas en instalación descubierta o al aire libre o de 100 en instalación cubierta o del 50% de la participación del año anterior o del último de celebración y con el tope de 1000 personas.

El aforo de espectadores es hasta dos tercios del máximo, siempre y cuando se respete en todo momento la distancia de seguridad y sentados en instalaciones deportivas. Si se realiza al aire libre, se debe garantizar la distancia de seguridad de metro y medio entre personas evitando aglomeraciones en zonas como metas, salidas, puntos estratégicos de la prueba, etc.

Por otra parte, en la celebración de eventos y espectáculos deportivos federados y no federados o populares, el INDJ establece que la inscripción tendrá que ser siempre online, con un riguroso control de la lista de participación así como de espectadores en el caso de instalaciones.

También se establecen las pautas para la celebración de campus deportivos de hasta un máximo de dos tercios del aforo habitual de participantes.

Las actividades físico deportivas desarrolladas en los mismos deberán seguir las medidas aportadas para el tipo de actividad e instalación desarrolladas en esta normativa.

En este sentido no se podrán realizar tareas con oposición o contacto hasta que no estén permitidas, y las tareas necesarias en la organización y desarrollo de los campus deportivos tales como desplazamientos, alojamiento y demás aspectos, deberán seguir el protocolo y las medidas que el organismo responsable regule.

Calendario

Artes marciales, lucha, boxeo y similares:. Judo, kárate, taekwondo, luchas y asociadas. Permitido desde el 1 de octubre.

Deportes colectivos alto contacto indoor. Baloncesto, balonmano, hockey, fútbol, rugby. Permitido desde el 1 de octubre.

Deportes colectivos alto contacto outdoor. Fútbol, hockey Rugby. Desde el 15 de septiembre.

Deportes colectivos de bajo contacto. Voley, béisbol. Permitido desde el 11 de julio.

Deportes individuales al aire libre contacto medio. Atletismo, montaña, patinaje, ciclismo, espeleología. Desde el 11 de julio.

Deportes individuales al aire libre bajo contacto. Hípica, golf, tiro con arco. Desde 25 junio.

Deportes individuales indoor. Halterofilia, gimnasia rítmica, esgrima, tiro con arco. Desde el 11 julio.

Caza y pesca. Permitido desde el 25 de junio.

Acuáticos. Natación, waterpolo, sincronizada, salvamento, subacuáticas. Permitido al aire libre desde el 25 junio. Competiciones en cubierto desde 1 octubre.

Embarcaciones. Remo, piragüismo, vela, surf. Permitido desde el 11 de julio.

Deportes de golpeo con implemento. Tenis, pádel, pelota, tenis de mesa, bádminton, squash. Desde 25 junio en pista descubierta y 11 de julio cubierta.

Deportes de motor. Automovilismo, motociclismo, aéreos con motor. Permitido desde el 25 de junio (con copiloto 11 de julio).

Ajedrez, billar. Desde el 25 de junio con mascarilla.

Herri-kirolak. Sin contacto al aire libre desde el 11 de julio. Todas las modalidades desde el 1 de octubre.

Deportes de invierno. Desde el 25 junio. Actividades grupales (hockey) desde el 1 octubre.