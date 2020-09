Buen estreno en el US Open

Roberto Bautista y Garbiñe Muguruza comenzaron firmes su andadura en el US Open, segundo Grand Slam de la temporada, y se clasificaron este martes para la segunda ronda, logro que también consiguieron Sara Sorribes, Aliona Bolsova y Roberto Carballés, mientras que Feliciano López, que perdió contra el tinerfeño, y Jaume Munar se despidieron de Nueva York.

La hispano-venezolana, décima cabeza de serie y finalista del Abierto de Australia, fue la primera en superar su estreno después de derrotar por un doble 6-4 a la japonesa Nao Hibino en un partido en el que supo sobreponerse a un mal inicio.

La exnúmero uno del mundo, que llevaba más de seis meses sin jugar, no acusó la falta de actividad, salvo al comienzo del duelo, donde se mostró más errática y le dio ventaja a su rival, 78 del mundo, pero que no pudo aprovecharlo. La pupila de Conchita Martínez tiró una vez más de su tradicional juego agresivo (22 ganadores y 23 errores no forzados) para tratar de dominar a la asiática. Sus golpes desde el fondo le sirvieron para, primero, remontar un marcador adverso y, posteriormente, controlar sin excesivos problemas el partido.

Y es que las cosas no comenzaron nada bien para la de Caracas, que perdió su primer y único saque de todo el partido para verse con un peligroso 4-1 abajo. Sin embargo, lejos de precipitarse, afinó sus golpes y comenzó a meter más ganadores y a incomodar a una Hibino que no ganó ningún juego más en el primer set.

La hispano-venezolana encadenó siete juegos consecutivos y tomó una ventaja en el segundo parcial (2-0), que gestionó sin demasiados problemas y firmar su primera victoria en Nueva York. Su siguiente rival será la búlgara Tsvetana Pironkova.

Por otro lado, en el cuadro masculino hizo su debut la mejor baza de la Armada en Nueva York, el castellonense Roberto Bautista, octavo cabeza de serie, que se deshizo de Tennys Sandgren por 6-4, 6-4, 7-6 (3) tras dos horas y 46 minutos.

El de Castellón, semifinalista la pasada semana en el torneo de Cincinnati, tuvo que trabajar más de lo que refleja el marcador para superar al americano, cuartofinalista en el pasado Abierto de Australia y que opuso resistencia, faltándole más temple para aprovechar sus numerosas opciones de rotura (16).

Sandgren fue casi siempre a remolque en el marcador. Bautista logró romperle el saque al comienzo de los dos primeros sets, y aunque su rival consiguió recuperar esas desventajas, el español quebró de nuevo para no dar más concesiones y hacerse con los parciales. En el tercero, en cambio, no hubo roturas y el castellonense manejó bien la 'muerte súbita' para cerrar su pase a la segunda ronda donde le espera Miomir Kecmanovic.

Además, Roberto Carballés, tras una batalla de tres horas, apeó a su compatriota Feliciano López, al que remontó para imponerse por 3-6, 7-6(5), 6-4, 6-3, y se medirá con el estadounidense Jeffrey John Wolf, mientras que Jaume Munar se tuvo que retirar de su partido ante el austriaco Dominic Thiem, segundo favorito en Nueva York, tras perder los dos primeros sets por 7-6(6) y 6-3.

En cuanto a los grandes nombres del torneo, el actual subcampeón, el ruso Daniil Medvedev empezó fuerte ante el argentino Federico Delbonis (6-1, 6-2, 6-4), y también sobresalió la remontada de Andy Murray, que levantó dos sets al japonés Yoshihito Nishioka para acabar ganando tras más de cuatro horas y media por 4-6, 4-6, 7-6(5), 7-6(4), 6-4 y firmar su primera victoria en un grande desde que fuese operado de la cadera.

Además, hizo su estreno la estadounidense Serena Williams, que está ante una gran oportunidad de levantar su Grand Slam número 24 y que dominó a su compatriota Kristie Ahn por 7-5, 6-3. La noche trajo el retorno ocho años después de decir adiós de la belga Kim Clijsters, triple campeona del torneo, pero que cayó ante la rusa Ekaterina Alexandrova (3-6, 7-5, 6-1).