Hondarribia y Orio vuelven a triunfar en aguas de La Concha

Al igual que el año pasado, Hondarribia y Orio han vuelto a triunfar en aguas de La Concha tras controlar desde el inicio sus respectivas tantas. Desde la calle 1, la 'Ama Guadalupekoa' no ha dado opción a Zierbena, que se ha visto por detrás de los verdes durante toda la regata.



Hondarribia se llevado su tercera Bandera de La Concha consecutiva tras volver exhibirse en mar abierto. Con un tiempo de 19.39, los de Mikel Orbañanos no han dado opción alguna a Zierbena, que en la jornada de hoy se ha dejado 5 segundos. Orio ha sido tercera hoy, pero sumando los tiempos de las dos jornadas no ha podido arrebatarle la tercera plaza a Urdabai. Donostiarra, por su parte, ha acabado segunda en la primera tanda, por detrás de Urdaibai.