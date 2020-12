Basket Navarra coge ritmo

El Basket Navarra sumó la tercera victoria liguera, primera a domicilio, tras vapulear a un CB Cornellà que no acaba de coger el ritmo a la competición liguera después de sus muchos problemas con la covid-19.



Sin acierto de nadie en el lanzamiento exterior la batalla de los postes altos bajo los aros acaparaba todo el protagonismo, aunque también un incisivo Antúnez. Hasta que Stümer acertó de tres pasados seis minutos y puso al Navarra arriba, 9-13. En pleno intercambio de golpes Narros también acertaba de tres y colocaba una máxima con el 13-18, pero ninguno era capaz de imponer su baloncesto, 16-18.

Un tres más uno de Stümer colocó rápido el 16-22. El Cornellà se puso nervioso, perdió pelotas absurdas y Seoane se descolgó con dos triples consecutivos para abrir brecha en el luminoso, 17-28 en el tres y tiempo muerto local. El Cornellà apretó los dientes y durante un par de minutos logró frenar a su oponente, pero lo cierto es que en ataque tenía muy poco y dos triples consecutivos más de los visitantes, de Narros y Artiles, agigantaban las posibilidades de victoria cuando todavía ni siquiera se había llegado al descanso, 24-40 en el siete y nuevo tiempo muerto obligado del banquillo barcelonés.Al paso por los vestuarios 30-45.

En el reinicio tras el descanso el Cornellà saltó a pista como si fuera ganando de veinte y lo que sucedió es que en menos de tres minutos el Navarra sentenció prácticamente el resultado, 30-54 tras un triple más de Narros. La distancia era ya tan grande que todo comenzó a desvirtuarse e incluso los navarros atravesaron por unas fase de errores y poca tensión, pero aún así y todo el Cornellà siempre lo hacía un poquito peor y no sólo no encestaba ni una sencillamente no paró de perder balones, ya sea de manera forzada o no. Así, Basket Navarra jugó a un ritmo de entrenamiento hasta llegar al 51-74 final.



CB Cornellà51

Basket Navarra74

CB Cornellà Víctor Serrano (16), Cedric Belemene (4), Sergio Guardia (2), Anthony Cambo (8), Ignasi Belver (9). También: Adrià Hernández (-), Lluís Martos (-), Adrià Rodríguez (2), Prince Orizu (3), Isaac Mayo (3), Gerard Galbete (4).

Basket Navarra Peter Stümer (14), Rodrigo Seoane (16), Lucas Antúnez (7), Iñaki Narros (14), Adrián García (7). También: Alberto Artiles (3), Adrián Das (-), Simeon Lepichev (12), Rafa Llopis ()1, Alejandro del Cerro (-).

Parciales Primer Cuarto: 16-18. Segundo Cuarto: 14-27. Tercer Cuarto: 5-24. Cuarto Cuarto: 16-5.

Árbitro Fanes Marginet y Sánchez Jiménez.

Pabellón Parc Esportiu del Llobregat.