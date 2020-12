La decisión del TAS enciende a la comunidad deportiva

madrid – La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de reducir de cuatro a dos años y de matizar las sanciones que pesaban sobre el deporte ruso, impuestas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), han defraudado a la propia AMA, desconcertado al COI y enfadado a las asociaciones de deportistas, que no ven un horizonte cercano para la resolución final del caso.

Si bien el TAS mantiene que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) incumple el código antidopaje y no ha colaborado en las investigaciones, considera que las nuevas generaciones tienen derecho a un voto de confianza y acorta por ello la duración del castigo.

A la vez, introduce tantos matices que, en la práctica, la sanción se reduce a eliminar la bandera y el himno rusos de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales y a obligar a los deportistas a llevar en su uniforme la inscripción "deportista neutral".

Un castigo ridículo, "una farsa" para la asociación Global Athlete, que reúne a centenares de deportistas críticos con el sistema y que han separado su voz de la oficialista Comisión de Atletas del COI, que no se ha pronunciado sobre la sentencia. Tampoco el propio COI, que se ha limitado a decir que "toma nota".

Los deportistas rusos podrán participar por tanto en los Juegos de Tokio 2020 y Pekín 2022 y en los campeonatos del mundo para los que se clasifiquen, disfrazados de "neutrales" al menos en las sedes deportivas oficiales.

Witold Banka, presidente de la AMA, aseguró que "las autoridades rusas han tenido todas las oportunidades de poner su casa en orden y volver a unirse a la comunidad mundial antidopaje por el bien de sus atletas y la integridad del deporte, pero han optado en cambio por seguir su camino de engaño y negación". "Estamos decepcionados de que el TAS no haya aprobado todas y cada una de las recomendaciones para el período de cuatro años que solicitamos. Pero siguen siendo las consecuencias más severas que se han impuesto a ningún país por delitos relacionados con el dopaje".

Por su parte, la asociación Global Athlete emitió un comunicado en el que explica que "al reducir de 4 a 2 años la sanción de la AMA, el TAS ha vuelto a demostrar que no sirve para el propósito de favorecer el deporte limpio". "El hecho de que los deportistas rusos puedan competir como atletas neutrales de Rusia es una farsa, una broma del sistema. Si los deportistas rusos aún pueden competir, no es una sanción; Rusia no ha sido sancionada, ha sido renombrada. Un día oscuro para el deporte limpio".

El COI se limitó a decir que "toma nota de la decisión". "Evaluaremos cuidadosamente la decisión y sus consecuencias para las competiciones del Movimiento Olímpico, en particular los Juegos de Tokio 2020 y de Pekín 2022".

"Estamos decepcionados de que el TAS no haya aprobado la sanción de cuatro años" Witold Banka Presidente de la AMA