Mertxe López, primera presidenta de Anaitasuna

Mertxe López Pérez de Urabayen, de 56 años, es la primera mujer en presidir la Sociedad Cultural Deportivo Recreativa Anaitasuna, club pamplonés que cumple este año su 75 aniversario, y que en toda su historia, declara, "ha sido una asociación muy viva, con mucha actividad y movimiento y en la que se ofertan todo tipo de actividades sociales, culturales y deportivas".

En sus palabras, el día de su votación como presidenta, el 19 de septiembre del año pasado, fue un "día histórico", no sólo porque logró ser la primera mujer en presidir el club, sino porque hubo mucha participación, ya que votaron 859 socios. López formó parte de tres juntas directivas anteriormente y llevaba catorce años colaborando con la sociedad. "Me motivó a presentarme sobre todo mi familia, que es un poco lo que me ha dado el empujón. Presentarme para mí era como un colofón después de haber estado tanto tiempo trabajando por la sociedad y colaborando", subraya.

Afirma que ser la primera presidenta de Anaitasuna para ella es un "doble orgullo": por poder ocupar el cargo y además ser la primera mujer en lograrlo. "Es importante haber llegado hasta aquí y quiero seguir trabajando igual que hasta ahora, pero poniendo énfasis en potenciar mucho el papel femenino dentro del ámbito deportivo", insiste.

La experiencia de presidir la asociación, sostiene, le está resultando muy intensa, pero a la vez muy gratificante. "Es un orgullo estar aquí y por eso mismo soy una persona muy implicada con 'Anaita'. Esto no está pagado. Representar a Anaitasuna en cualquier entidad, en cualquier acción para mí ya es un orgullo", aclara.

Asimismo, añade que cuenta detrás con un equipo directivo que le ayuda. "Al final hay una cadena de aportaciones". Sobre qué aspectos caracterizan su presidencia, afirma que uno es las visión transparente de la gestión. "Tenemos la máxima de que todos los socios y socias se sientan a gusto, como en casa, en donde tengan voz y participación, se realicen encuestas y haya mejoras de canales de comunicación".

Retos actuales



Sobre el número de socios con el que cuentan, 8.003, afirma que se ha ido manteniendo en los últimos años. "Con la covid-19 igual había miedo de que pudiese haber un descenso pero no ha ocurrido", apunta.

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan es lidiar con el virus. "Lo que llevo de mandato ha transcurrido durante la pandemia, con lo cual las competiciones han estado muy mermadas y no ha habido opción de realizar grandes cosas, pero bueno, ahí estamos, ahora parece que se empieza a moverse todo un poco más", comenta. Otros de los retos que tienen ahora mismo es la mejora continua. "Queremos seguir mejorando todo lo que podamos, sin que suponga ninguna derrama, optimizar espacios, mejoras en actividades deportivas y mejoras en actividades sociales", explica.

Vida deportiva y social



En cuanto a la oferta deportiva, relata que Anaitasuna siempre ha sido un club conocido por sus equipos de balonmano, donde el conjunto principal juega en la liga ASOBAL, la competición de máxima categoría. "Pero también tenemos una base de balonmano muy buena, que luego mira hacia arriba", agrega. Otras secciones deportivas de Anaitasuna que también juegan en diferentes competiciones, son judo, gimnasia rítmica, halterofilia, tenis de mesa, pádel, natación, fútbol sala y pelota mano. "Aparte de muchos niños y niñas que los practican, también tenemos actividades deportivas para gente mayor. Es un club muy completo en ese sentido", puntualiza. Por su parte, recalca que ella disfruta jugando al pádel.

El club, expone, también tiene lugar muchas actividades sociales y culturales. Disponen de un espacio de hostelería, en el que realizan el día de la paella, el día de la comida popular, el día de la tortilla al día, y más celebraciones. "Personalmente, llega el verano y con la cuadrilla hacemos vida dentro de la sociedad, y como yo mucha gente". Además, otras ofertas culturales que realizan son el cineforum, el cine para niños, y una biblioteca.

Papel femenino



Por otro lado, López informa que el peso de las mujeres en Anaitasuna es "incuestionable en todos los sentidos", a nivel deportivo y de competición, como en espacios sociales y de ocio. "La verdad es que las chicas van creciendo mucho, en balonmano y en todos los deportes, y queremos potenciarlas", reitera. Por otra parte, subraya que desde el club trabajan para que haya plena igualdad de género en el deporte. El club no tiene establecido un plan de igualdad, pero afirma que es una idea interesante y es algo que piensan estudiar en el futuro. "Por supuesto, hay tolerancia cero ante cualquier actitud machista en Anaitasuna". La mujer en la Sociedad Anaitasuna, añade, "tiene un papel protagonista y no va a la sombra", y destaca que la actual junta directiva, está integrada por 11 personas, de las cuales 7 son mujeres.